Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 мар - Sputnik. Более 800 человек эвакуировано в результате ложного минирования школ в Витебске, сообщили в УВД Витебской области.

"9 марта в милицию обратилась директор одного из учебных заведений. Она сообщила, что на электронный адрес школы поступило сообщение о минировании учреждения образования", - сообщили Sputnik во вторник в УВД.

Аналогичное сообщение поступило и в адрес еще семи школ областного центра. По словам милиционеров, учащиеся и персонал были немедленно эвакуированы.

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"Сотрудниками СПГ в/ч 5524 обследуется здание и прилегающая к нему территория. В настоящий момент устанавливается личность "минера", - сказали в МВД.

Аналогичное сообщение поступило и в адрес еще семи школ областного центра.

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