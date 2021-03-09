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ГУВД: минские студенты попались на закладках психотропов

09.03.2021 11:05 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 мар – Sputnik. Сотрудники наркоконтроля Партизанского РУВД Минска задержали двух студентов, которые работали закладчиками психотропных веществ, сообщили в ГУВД.

В милицию поступила информация о том, что на протяжении месяца они занимались распространением наркотиков на территории столицы и Минской области. Забирали крупные партии психотропов и размещали в тайниках расфасованные свертки с психотропами.

"При себе у 18-летнего студента оперативники обнаружили 40 свертков, в каждом из которых находился полимерный пакетик с белым порошкообразным веществом. У второго сбытчика при себе было обнаружено 30 свертков, в каждом из которых находился пакетик с порошкообразным веществом голубого цвета", - сообщили Sputnik во вторник в ГУВД.

Изъятые вещества были переданы для проведения химической экспертизы в ГКСЭ. Как установили эксперты, внутри пакетиков оказалось особо опасное психотропное вещество альфа-PVP общей массой более 70 граммов.

Материалы проверки переданы в Минский РОСК, где действиям студентов будет дана правовая оценка.

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Теги: Минск
 
 
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Оперативники получили информацию о том, что двое студентов столичных учреждений образований около месяца работали закладчиками в интернет-магазине по продаже...
 
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