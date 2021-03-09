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Еще болеют: суд по делу Бабарико вряд ли возобновится на этой неделе

09.03.2021 11:51 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 мар – Sputnik. Судебное разбирательство по уголовному делу экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико на этой неделе, скорее всего, не возобновится, сообщил Sputnik во вторник адвокат одного из обвиняемых.

23 февраля судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Беларуси объявила большой перерыв в судебном заседании по делу топ-менеджеров Белгазпромбанка. Конкретных сроков тогда в Верховном суде не назвали, но сказали, что пауза будет не менее чем на две недели.

"Еще кто-то продолжает болеть, и есть предварительная информация о том, что на этой неделе не будет судебных заседаний", – сообщил собеседник агентства. Вместе с тем, по его словам, не стоит исключать того, что может быть и другой вариант.

 "К примеру, к концу недели ситуация изменится и суд назначит на пятницу первое заседание после перерыва", – сказал адвокат.

 
Теги: Минск
 
 
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Большой перерыв в судебном заседании по громкому уголовному делу длится уже третью неделю – в феврале заболел один из членов состава суда.
 
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