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Сообщения о минировании школ в Витебске не подтвердились

09.03.2021 15:17 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

ВИТЕБСК, 9 мар – Sputnik. Сообщения о минировании, которые поступили в адрес 10 витебских школ не подтвердились, сообщили в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.

Письма с предупреждениями приходили на электронные адреса учебных заведений, руководство которых обратилось правоохранительные органы.

"9 марта в милицию обратилась директор одного из витебских учебных заведений. Она сообщила, что на адрес электронной почты учебного заведения пришло письмо в котором говорилось, о том, что школа заминирована", - отметили в пресс-службе.

По адресу срочно выбыли правоохранители. Сотрудники саперно-пиротехнической группы В/Ч 5524 обследовали здание учебного заведения и прилегающую к нему территорию, но никаких взрывоопасных веществ обнаружено не было.

Сообщения о минировании поступили в адрес еще девяти витебских школ, которые также были обследованы специалистами. Ранее сообщалось о восьми школах, куда поступила информация о минировании. В результате из учебных заведений было эвакуировано более 800 учеников и преподавателей.

В данный момент правоохранители устанавливают личность "минера".

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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В результате ложных сообщений из учебный заведений пришлось эвакуировать учащихся и педагогический состав.
 
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