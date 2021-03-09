При попытке попасть через Беларусь в Европу задержаны 24 нелегала

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 мар – Sputnik. Пограничники пресекли попытку незаконного перехода белорусско-литовской границы нелегалами из Ирака, сообщает пресс-служба Государственного погранкомитета республики (ГПК).

Инцидент произошел в ночь со 2 на 3 марта в Браславском районе.

"Пограничники вблизи границы задержали группу незаконных мигрантов из 24-х человек. В приграничье они прибыли на двух микроавтобусах", - говорится в сообщении ГПК.

По данным погранкомитета, за рулем автомобилей находились граждане Беларуси. Нарушителей – 17 мужчин и 7 женщин родом из Ирака в возрасте от 20 до 57 лет – сопровождал россиянин. Мужчина, вероятно, был организатором канала миграции.

При обыске у нелегалов обнаружили запас продуктов и сменной одежды, а также мобильные телефоны.

На организатора неудавшегося перехода через границу заведено уголовное дело, ему грозит штраф и лишение свободы (от трех до семи лет). Иракцев обяжут выплатить штраф – до 2900 рублей на человека, кроме того, нелегалов ожидает депортация из Беларуси.

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