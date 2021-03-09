В Могилеве горела частная баня

Источник материала: Tut.by

Частная баня горела в Могилеве, сообщает Mogilevnews.by. Пожар в бане на ул. В. Бодерко случился 7 марта, около 18.00.



Фото с Mogilevnews.by

К прибытию спасателей из-под кровли бани шел дым, хозяева были на улице.



Фото с Mogilevnews.by

Огнем уничтожено 8 кв. м перекрытия, 4 кв. м отделки стены, закопчен потолок и стены в бане.



Фото с Mogilevnews.by

Предполагаемая причина пожара — нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.