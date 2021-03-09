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В Могилеве горела частная баня
Источник материала: Tut.by
Частная баня горела в Могилеве,
К прибытию спасателей из-под кровли бани шел дым, хозяева были на улице.
Огнем уничтожено 8 кв. м перекрытия, 4 кв. м отделки стены, закопчен потолок и стены в бане.
Предполагаемая причина пожара — нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.
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К прибытию спасателей из-под кровли бани шел дым, хозяева были на улице.
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