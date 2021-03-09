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В Могилеве горела частная баня

09.03.2021 15:53 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Частная баня горела в Могилеве, сообщает Mogilevnews.by. Пожар в бане на ул. В. Бодерко случился 7 марта, около 18.00.


Фото с Mogilevnews.by

К прибытию спасателей из-под кровли бани шел дым, хозяева были на улице.


Фото с Mogilevnews.by

Огнем уничтожено 8 кв. м перекрытия, 4 кв. м отделки стены, закопчен потолок и стены в бане.


Фото с Mogilevnews.by

Предполагаемая причина пожара — нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.

 
Теги: Могилев
 
 
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К прибытию спасателей из-под кровли бани шел дым, хозяева были на улице.
 
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