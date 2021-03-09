Доверчивая борисовчанка перечислила $4,5 тысячи липовому военному из США

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 мар – Sputnik. Уголовное дело возбудили в Борисове по факту мошенничества – женщина перечислила "военному" из США более 12 тысяч рублей, сообщили в УСК по Минской области.

По данным комитета, 47-летняя женщина познакомилась с "американцем" в августе минувшего года в интернете. Мужчина заявил, что он вдовец и проходит службу в Афганистане. С кавалером борисовчанка переписывалась в мессенджере WhatsApp.

"Американец" рассказал, что все свои сбережения перевел в золотые слитки и скоро приедет к ней. В связи с этим он попросил оказать помощь в их доставке", – сообщили в СК.

Мужчина заявил, что его золото находится в Афганистане, а женщина должна помочь ему легализовать пересылку. Он также пообещал, что при встрече вернет все деньги.

В результате борисовчанка перевела "американскому военному" свыше 12 тысяч рублей, а когда он не приехал к ней знакомиться, поняла, что стала жертвой мошенника.

По данному факту возбуждено дело по ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса (мошенничество в крупном размере), следователи ищут лиц, которые могут быть причастны к совершению преступления.

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