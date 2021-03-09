ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Доверчивая борисовчанка перечислила $4,5 тысячи липовому военному из США

09.03.2021 15:53 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 мар – Sputnik. Уголовное дело возбудили в Борисове по факту мошенничества – женщина перечислила "военному" из США более 12 тысяч рублей, сообщили в УСК по Минской области.

© CC BY-SA 2.0 / American Advisors Group / $100 Bill Stack
Белоруска завела в сети роман с американским миротворцем и лишилась $11 тыс.

По данным комитета, 47-летняя женщина познакомилась с "американцем" в августе минувшего года в интернете. Мужчина заявил, что он вдовец и проходит службу в Афганистане. С кавалером борисовчанка переписывалась в мессенджере WhatsApp. 

"Американец" рассказал, что все свои сбережения перевел в золотые слитки и скоро приедет к ней. В связи с этим он попросил оказать помощь в их доставке", – сообщили в СК.

Мужчина заявил, что его золото находится в Афганистане, а женщина должна помочь ему легализовать пересылку. Он также пообещал, что при встрече вернет все деньги.

В результате борисовчанка перевела "американскому военному" свыше 12 тысяч рублей, а когда он не приехал к ней знакомиться, поняла, что стала жертвой мошенника.

По данному факту возбуждено дело по ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса (мошенничество в крупном размере), следователи ищут лиц, которые могут быть причастны к совершению преступления.

Читайте также:

 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Женщина поняла, что ее обманули, только когда американский "военный" не приехал к ней знакомиться в Борисов.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Могилеве горела частная баня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

08.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by