ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Детское кресло помогло избежать серьезных травм во время ДТП на МКАД

09.03.2021 16:41 — ЧП | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Детское кресло помогло избежать серьезных травм во время дорожно-транспортного происшествия на МКАД. Сегодня утром грузовик МАЗ наехал на микроавтобус Mercedes, который вынужденно остановился в крайней правой полосе - в машине закончилось топливо. В салоне микроавтобуса находился пятилетний мальчик. Он получил незначительные травмы, поскольку был пристегнут в автокресле. Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости перевозить детей в специальных удерживающих устройствах.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Детское кресло помогло избежать серьезных травм во время дорожно-транспортного происшествия на МКАД. Сегодня утром грузовик МАЗ наехал на микроавтобус Mercedes,...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Могилеве горела частная баня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

08.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by