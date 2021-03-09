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Детское кресло помогло избежать серьезных травм во время ДТП на МКАД
Источник материала: БTДетское кресло помогло избежать серьезных травм во время дорожно-транспортного происшествия на МКАД. Сегодня утром грузовик МАЗ наехал на микроавтобус Mercedes, который вынужденно остановился в крайней правой полосе - в машине закончилось топливо. В салоне микроавтобуса находился пятилетний мальчик. Он получил незначительные травмы, поскольку был пристегнут в автокресле. Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости перевозить детей в специальных удерживающих устройствах.
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Детское кресло помогло избежать серьезных травм во время дорожно-транспортного происшествия на МКАД. Сегодня утром грузовик МАЗ наехал на микроавтобус Mercedes,...
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