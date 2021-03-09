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Убийство российского посла в Турции: суд вынес приговор обвиняемым

09.03.2021 17:13 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 мар – Sputnik. Турецкий суд приговорил к пожизненному заключению пятерых обвиняемых в убийстве посла России в Анкаре Андрея Карлова, еще девять фигурантов получили от 5 до 15 лет лишения свободы, сообщает Sputnik Турция.

Суд Анкары по особо тяжким преступлениям во вторник, 9 марта, вынес обвинительные приговоры по делу об убийстве российского дипломата. Слушания по делу начались в январе 2019 года, на скамье подсудимых 18 человек. Всего по делу проходят 28 подозреваемых, среди которых исламский проповедник Фетхуллах Гюлен, который, по информации турецкой Генпрокуратуры, стоит за организацией преступления. Сейчас он проживает в США.

(последует)

 
Теги: Минск
 
 
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В обвинительном заключении отмечается, что убийство Карлова является провокацией с целью нанесения ущерба турецко-российским отношениям.
 
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