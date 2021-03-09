ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сигареты на $100 тыс. нашли пограничники Польши в ж/д-составах из Беларуси

09.03.2021 17:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 мар – Sputnik. Польские пограничники за последние дни пресекли пять попыток ввоза в республику нелегальных партий сигарет из Беларуси, сообщила Пограничная служба страны.

© Photo : ГПК
Дрон с сигаретами перехватили пограничники в Каменецком районе

Контрабандные табачные изделия были обнаружены при досмотре вагонов на пограничном посту в Тересполе.

"Пограничники предотвратили пять попыток контрабанды сигарет, которые были спрятаны в грузовых поездах, следующих в Польшу", – говорится в сообщении службы.

Там также отмечается, что общая стоимость конфискованного товара составила 440 тысяч злотых (более 114 тысяч долларов – Sputnik).

По информации польских пограничников, сигареты были спрятаны в вагонах с деревянной стружкой, бетонными блоками и ДВП.

Читайте также:

  • Крупнейшую в истории партию сигарет из Беларуси задержали в Польше - видео
  • Сотрудников украинского посольства в Польше поймали на контрабанде
  • Партию сигарет почти на $20 тысяч обнаружили в вагоне поезда в Гомеле

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По информации польских пограничников, сигареты были спрятаны в вагонах с деревянной стружкой, бетонными блоками и ДВП.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Убийство российского посла в Турции: суд вынес приговор обвиняемым
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

08.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by