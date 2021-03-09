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Сигареты на $100 тыс. нашли пограничники Польши в ж/д-составах из Беларуси
09.03.2021 17:45 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 мар – Sputnik. Польские пограничники за последние дни пресекли пять попыток ввоза в республику нелегальных партий сигарет из Беларуси, сообщила Пограничная служба страны.
Контрабандные табачные изделия были обнаружены при досмотре вагонов на пограничном посту в Тересполе.
"Пограничники предотвратили пять попыток контрабанды сигарет, которые были спрятаны в грузовых поездах, следующих в Польшу", – говорится в сообщении службы.
Там также отмечается, что общая стоимость конфискованного товара составила 440 тысяч злотых (более 114 тысяч долларов – Sputnik).
По информации польских пограничников, сигареты были спрятаны в вагонах с деревянной стружкой, бетонными блоками и ДВП.
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По информации польских пограничников, сигареты были спрятаны в вагонах с деревянной стружкой, бетонными блоками и ДВП.
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