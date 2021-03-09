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Тротил – десятками килограммов: КГБ заявил о готовившихся терактах
10.03.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 мар – Sputnik. Сотрудники Комитета государственной безопасности Беларуси задержали членов террористической группы, которая готовила теракты в стране, об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" заявил председатель КГБ Иван Тертель.
© Sputnik / Виктор Толочко
Глава ведомства предупредил, что поделиться всеми фактами громкого дела он пока не может в интересах следствия.
Напомним, посещая ОАО "Мотовело" Александр Лукашенко рассказал, что КГБ выявил факты ввоза в страну взрывоопасных веществ – по его словам, в Беларусь
Дело о тротиле и пластиде
Тертель рассказал, что в Беларуси была задержана организованная группа, "состоящая из определенного количества лиц". Информации, которой поделились спецслужбы, немного, пока в интересах следствия фамилии и факты не называются, но в ближайшее время, пообещал руководитель комитета, белорусам все расскажут.
По словам главы КГБ, этот эпизод не связан с уже рассказанными фактами ведомства о террористических группах Автуховича и Олиневича.
"Могу приоткрыть сейчас: обнаружены тайники на нашей территории с большим количеством взрывчатых веществ. Тротил, к примеру, исчисляется десятками килограммов, пластида большое количество, – сообщил Тертель.
Кроме того, в тайнике были найдены взрывные устройства, оружие, дистанционные средства для подрыва различных объектов.
Тертель отметил, что в комитете сейчас находятся шесть уголовных дел, возбужденных за терроризм, часть подобных дел той же направленности расследует СК.
Как ранее сообщал Sputnik, милиция совместно с КГБ в декабре 2020 года
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Глава ведомства предупредил, что поделиться всеми фактами громкого дела пока не может в интересах следствия.
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