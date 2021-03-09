Тротил – десятками килограммов: КГБ заявил о готовившихся терактах

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 мар – Sputnik. Сотрудники Комитета государственной безопасности Беларуси задержали членов террористической группы, которая готовила теракты в стране, об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" заявил председатель КГБ Иван Тертель.

Глава ведомства предупредил, что поделиться всеми фактами громкого дела он пока не может в интересах следствия.

Напомним, посещая ОАО "Мотовело" Александр Лукашенко рассказал, что КГБ выявил факты ввоза в страну взрывоопасных веществ – по его словам, в Беларусь был ввезен тротил и пластид .

Дело о тротиле и пластиде

Тертель рассказал, что в Беларуси была задержана организованная группа, "состоящая из определенного количества лиц". Информации, которой поделились спецслужбы, немного, пока в интересах следствия фамилии и факты не называются, но в ближайшее время, пообещал руководитель комитета, белорусам все расскажут.

По словам главы КГБ, этот эпизод не связан с уже рассказанными фактами ведомства о террористических группах Автуховича и Олиневича.

"Могу приоткрыть сейчас: обнаружены тайники на нашей территории с большим количеством взрывчатых веществ. Тротил, к примеру, исчисляется десятками килограммов, пластида большое количество, – сообщил Тертель.

Кроме того, в тайнике были найдены взрывные устройства, оружие, дистанционные средства для подрыва различных объектов.

Тертель отметил, что в комитете сейчас находятся шесть уголовных дел, возбужденных за терроризм, часть подобных дел той же направленности расследует СК.

Как ранее сообщал Sputnik, милиция совместно с КГБ в декабре 2020 года задержала подозреваемых в поджоге дома и подрыве автомобиля милиционера в Гродно . По информации силовиков, группу преступников возглавлял Николай Автухович. Задержанные соблюдали меры конспирации, скрывались от милиционеров в разных городах. Информацию о том, кого и где подрывать или поджигать, Автухович брал из Telegram-канала, где размещались данные силовиков.

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