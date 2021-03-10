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В Шумилино мужчина погиб от удара током в трансформаторной станции
Источник материала: Tut.by
В Шумилино 8 марта мужчина погиб от удара током. Его личность устанавливают, сообщает СК.
Инцидент произошел днем 8 марта на одном из шумилинских предприятий: мужчина залез в трансформаторную подстанцию — и получил смертельный удар током.
Произошло короткое замыкание, возник пожар, тело мужчины обгорело.
Погибшего нашли работники предприятия, которому принадлежит подстанция, и позвонили в милицию.
Личность мужчины устанавливают.
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Инцидент произошел днем 8 марта на одном из шумилинских предприятий: мужчина залез в трансформаторную подстанцию - и получил смертельный удар током.
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