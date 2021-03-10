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В Шумилино мужчина погиб от удара током в трансформаторной станции

10.03.2021 08:11 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Шумилино 8 марта мужчина погиб от удара током. Его личность устанавливают, сообщает СК.


Инцидент произошел днем 8 марта на одном из шумилинских предприятий: мужчина залез в трансформаторную подстанцию — и получил смертельный удар током.

Произошло короткое замыкание, возник пожар, тело мужчины обгорело.

Погибшего нашли работники предприятия, которому принадлежит подстанция, и позвонили в милицию.

Личность мужчины устанавливают.

 
 
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Инцидент произошел днем 8 марта на одном из шумилинских предприятий: мужчина залез в трансформаторную подстанцию - и получил смертельный удар током.
 
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