Хотели поиграть: школьники блокировали железнодорожные пути

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 мар - Sputnik. Четверо школьников развлекались, бросая на железнодорожные пути автомобильные покрышки, об этом рассказали в пресс-службе МВД Беларуси.

Сообщение о точ, то неизвестные бросают покрышки на пути, поступило в Минский отдел внутренних дел 7 марта. Правоохранители прибыли на место и обнаружили там четверых подростков 10, 12, 14 и 16-ти лет. Несовершеннолетние были доставлены в районное управление внутренних дел.

Как было установлено в ходе разбирательств, противоправные действия для школьников были не первыми - днем ранее они таким же способом заблокировали железнодорожное сообщение, остановив поезда.

Ребята пояснили, что хотели таким образом поиграть.

"На данный момент проводятся разбирательства, в ближайшее время правоохранителями будет дана правовая оценка действиям несовершеннолетних", - уточнили в МВД.

Там напомнили, что за досуг ребенка несут ответственность родители, а его недостаточная культура может привести к росту преступности среди несовершеннолетних.

Напомним, что ранее в Лиде поезд столкнулся с бетонным столбом , лежащим на железнодорожных путях. В результате случившегося пассажиры не пострадали, через некоторое время поезд проследовал далее по маршруту. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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