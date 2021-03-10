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Хотели поиграть: школьники блокировали железнодорожные пути
10.03.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 мар - Sputnik. Четверо школьников развлекались, бросая на железнодорожные пути автомобильные покрышки, об этом рассказали в пресс-службе МВД Беларуси.
Сообщение о точ, то неизвестные бросают покрышки на пути, поступило в Минский отдел внутренних дел 7 марта. Правоохранители прибыли на место и обнаружили там четверых подростков 10, 12, 14 и 16-ти лет. Несовершеннолетние были доставлены в районное управление внутренних дел.
© Sputnik / Артем Житенев
Как было установлено в ходе разбирательств, противоправные действия для школьников были не первыми - днем ранее они таким же способом заблокировали железнодорожное сообщение, остановив поезда.
Ребята пояснили, что хотели таким образом поиграть.
"На данный момент проводятся разбирательства, в ближайшее время правоохранителями будет дана правовая оценка действиям несовершеннолетних", - уточнили в МВД.
Там напомнили, что за досуг ребенка несут ответственность родители, а его недостаточная культура может привести к росту преступности среди несовершеннолетних.
Напомним, что ранее в Лиде
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Правоохранители разбираются в случившемся, в ближайшее время действиям несовершеннолетних будет дана правовая оценка.
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