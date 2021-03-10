ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В лесу под Витебском нашли тело горожанина, которого приезжие из Рогачева и Могилева убили в машине из-за денег

10.03.2021 10:15 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В лесу под Витебском милиция нашла труп 47-летнего горожанина, которого несколько месяцев назад убили жители Могилева и Рогачева. Задержали их в январе, а на днях они признались, где закопали тело, сообщает МВД.

47-летний мужчина пропал в январе. В милицию об этом сообщила женщина, которая снимала у него квартиру.

Квартиру открыли — и увидели там следы крови.

Через некоторое время милиция вышла на подозреваемых — 62-летнего жителя Рогачева и 58-летнего жителя Могилева. Оба не раз судимы, в том числе за убийство и бандитизм.

Мужчин задержали в Рогачеве: в этот момент они меняли в гараже номера на машине погибшего. В этой иномарке эксперты нашли следы крови, а в машине жителя райцентра — окровавленную одежду и личные вещи жертвы.

На допросе мужчины рассказали, что убили витеблянина в его машине, а потом пришли в его квартиру — за деньгами и имуществом. Однако упорно отказывались назвать место, где закопали тело.

Через два месяца милиция установила, что труп закопали в лесу под Витебском. Захоронение нашли с помощью георадара.

Эксперты устанавливают причину смерти мужчины.

 
Теги: Витебск, Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Его несколько месяцев назад убили жители Могилева и Рогачева. Задержали их в январе, а на днях они признались, где закопали тело.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Шумилино мужчина погиб от удара током в трансформаторной станции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

09.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.03.2021
Салiдарнасць

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by