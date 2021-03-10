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В лесу под Витебском нашли тело горожанина, которого приезжие из Рогачева и Могилева убили в машине из-за денег
Источник материала: Tut.by
В лесу под Витебском милиция нашла труп 47-летнего горожанина, которого несколько месяцев назад убили жители Могилева и Рогачева. Задержали их в январе, а на днях они признались, где закопали тело, сообщает МВД.
47-летний мужчина пропал в январе. В милицию об этом сообщила женщина, которая снимала у него квартиру.
Квартиру открыли — и увидели там следы крови.
Через некоторое время милиция вышла на подозреваемых — 62-летнего жителя Рогачева и 58-летнего жителя Могилева. Оба не раз судимы, в том числе за убийство и бандитизм.Мужчин задержали в Рогачеве: в этот момент они меняли в гараже номера на машине погибшего. В этой иномарке эксперты нашли следы крови, а в машине жителя райцентра — окровавленную одежду и личные вещи жертвы.
На допросе мужчины рассказали, что убили витеблянина в его машине, а потом пришли в его квартиру — за деньгами и имуществом. Однако упорно отказывались назвать место, где закопали тело.
Через два месяца милиция установила, что труп закопали в лесу под Витебском. Захоронение нашли с помощью георадара.
Эксперты устанавливают причину смерти мужчины.
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В лесу под Витебском нашли тело горожанина, которого приезжие из Рогачева и Могилева убили в машине из-за денег
Его несколько месяцев назад убили жители Могилева и Рогачева. Задержали их в январе, а на днях они признались, где закопали тело.
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