СК: блогер Антон Мотолько будет объявлен в межгосударственный розыск

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 мар - Sputnik. Следственный комитет Беларуси намерен в ближайшее время объявить минского блогера Антона Мотолько в межгосударственный розыск, сообщили в СК.

"В ходе расследования уголовного дела о массовых беспорядках следователями во взаимодействии с сотрудниками ГУБОПиК МВД получены доказательства о причастности блогера А. Мотолько к совершению ряда преступлений", - сообщили Sputnik в среду в СК.

Там уточнили, что в данном уголовном деле речь идет о массовых беспорядках, возбуждении социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности, создании экстремистского формирования. А также о действиях, направленных на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, причинение вреда национальной безопасности республики.

"УСК по городу Минску в отношении гражданина Беларуси Мотолько в ближайшее время будет вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого по всем вышеуказанным преступлениям. После чего он будет объявлен в межгосударственный розыск" - сказали в СК.