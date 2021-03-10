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СК: блогер Антон Мотолько будет объявлен в межгосударственный розыск

10.03.2021 10:31 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 мар - Sputnik. Следственный комитет Беларуси намерен в ближайшее время объявить минского блогера Антона Мотолько в межгосударственный розыск, сообщили в СК.

"В ходе расследования уголовного дела о массовых беспорядках следователями во взаимодействии с сотрудниками ГУБОПиК МВД получены доказательства о причастности блогера А. Мотолько к совершению ряда преступлений", - сообщили Sputnik в среду в СК.

Там уточнили, что в данном уголовном деле речь идет о массовых беспорядках, возбуждении социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности, создании экстремистского формирования. А также о действиях, направленных на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, причинение вреда национальной безопасности республики.

"УСК по городу Минску в отношении гражданина Беларуси Мотолько в ближайшее время будет вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого по всем вышеуказанным преступлениям. После чего он будет объявлен в межгосударственный розыск" - сказали в СК.

 
Теги: Минск
 
 
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Следователи намерены привлечь Мотолько к уголовной ответственности за действия, направленные на дестабилизацию социально-политической, экономической и...
 
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