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В Глусском районе при пожаре погибли 90-летняя женщина и ее 61-летний сын

10.03.2021 11:17 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В деревне Степановка Глусского района при пожаре дома 9 марта погибли его 90-летняя хозяйка и ее 61-летний сын, сообщает МЧС. Причина пожара пока не известна.

Сообщение о пожаре дома спасатели получили почти в 5 утра 9 марта. К их приезду мать и сын уже были мертвы.

Погибшая пенсионерка — Надежда Васильевна Мороз (в девичестве Тимко), пишет «Вечерний Бобруйск». Она — последняя жительница деревни Залесье, из которой переехала в соседнюю Степановку в конце 1990-х. Ее сын был инвалидом 2-й группы.

 
 
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Пенсионерка, по некоторым данным, была последней жительницей соседней деревни Залесье.
 
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