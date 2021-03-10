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В Глусском районе при пожаре погибли 90-летняя женщина и ее 61-летний сын
Источник материала: Tut.by
В деревне Степановка Глусского района при пожаре дома 9 марта погибли его 90-летняя хозяйка и ее 61-летний сын,
Сообщение о пожаре дома спасатели получили почти в 5 утра 9 марта. К их приезду мать и сын уже были мертвы.
Погибшая пенсионерка — Надежда Васильевна Мороз (в девичестве Тимко),
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Пенсионерка, по некоторым данным, была последней жительницей соседней деревни Залесье.
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