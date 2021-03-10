В Глусском районе при пожаре погибли 90-летняя женщина и ее 61-летний сын

Источник материала: Tut.by

В деревне Степановка Глусского района при пожаре дома 9 марта погибли его 90-летняя хозяйка и ее 61-летний сын, сообщает МЧС. Причина пожара пока не известна.

Сообщение о пожаре дома спасатели получили почти в 5 утра 9 марта. К их приезду мать и сын уже были мертвы.

Погибшая пенсионерка — Надежда Васильевна Мороз (в девичестве Тимко), пишет «Вечерний Бобруйск». Она — последняя жительница деревни Залесье, из которой переехала в соседнюю Степановку в конце 1990-х. Ее сын был инвалидом 2-й группы.