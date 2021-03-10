﻿ Мужчина с ножом угрожал милиционерам в суде Могилева. Его задержали, а потом увезли на скорой. 21.by
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Мужчина с ножом угрожал милиционерам в суде Могилева. Его задержали, а потом увезли на скорой

10.03.2021 11:53 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В суде Ленинского района Могилева утром 10 марта задержали мужчину с ножом. Тот угрожал холодным оружием сотрудникам милиции. Силовики пытались уговорить мужчину бросить нож, а затем жестко задержали, сообщает Naviny.by.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Причина, по которой мужчина пришел в суд с ножом, и чего он пытался добиться, пока не известна. Во время переговоров с милиционерами мужчина упоминал, что он инвалид и что ему не выплатили какие-то деньги.

После задержания мужчине стало плохо, ему вызвали скорую помощь.

Некоторое время вход в здание суда был блокирован — никого не впускали и не выпускали. Сейчас пропускной режим восстановлен.

 
Теги: Могилев
 
 
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Во время переговоров с милиционерами мужчина упоминал, что он инвалид и что ему не выплатили какие-то деньги.
 
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