Мужчина с ножом угрожал милиционерам в суде Могилева. Его задержали, а потом увезли на скорой

Источник материала: Tut.by

В суде Ленинского района Могилева утром 10 марта задержали мужчину с ножом. Тот угрожал холодным оружием сотрудникам милиции. Силовики пытались уговорить мужчину бросить нож, а затем жестко задержали, сообщает Naviny.by.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Причина, по которой мужчина пришел в суд с ножом, и чего он пытался добиться, пока не известна. Во время переговоров с милиционерами мужчина упоминал, что он инвалид и что ему не выплатили какие-то деньги.

После задержания мужчине стало плохо, ему вызвали скорую помощь.

Некоторое время вход в здание суда был блокирован — никого не впускали и не выпускали. Сейчас пропускной режим восстановлен.