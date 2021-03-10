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Мужчина с ножом угрожал милиционерам в суде Могилева. Его задержали, а потом увезли на скорой
Источник материала: Tut.by
В суде Ленинского района Могилева утром 10 марта задержали мужчину с ножом. Тот угрожал холодным оружием сотрудникам милиции. Силовики пытались уговорить мужчину бросить нож, а затем жестко задержали,
Причина, по которой мужчина пришел в суд с ножом, и чего он пытался добиться, пока не известна. Во время переговоров с милиционерами мужчина упоминал, что он инвалид и что ему не выплатили какие-то деньги.
После задержания мужчине стало плохо, ему вызвали скорую помощь.
Некоторое время вход в здание суда был блокирован — никого не впускали и не выпускали. Сейчас пропускной режим восстановлен.
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Во время переговоров с милиционерами мужчина упоминал, что он инвалид и что ему не выплатили какие-то деньги.
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