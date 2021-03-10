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В Витебске мужчина обидел в магазине женщину - и она заставила его извиняться под дулом пистолета

10.03.2021 12:39 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Инцидент произошел в одном из магазинов в Витебске. Там выпивали, а потом поссорились две компании. Мужчина обидел женщину. Та заставила незнакомца извиняться под дулом пистолета. Подробности истории сообщает милиция региона.

Во время перебранки мужчина отпустил очередную колкость в адрес 50-летней женщины. Она полезла в дамскую сумочку — и, к удивлению всех, достала оттуда пистолет. Пыталась поймать обидчика на прицел и требовала извинений.

Работники магазина отвлекли женщину и выбили у нее пистолет. Он оказался пневматическим. Оружие унесли в подсобку и передали милиции.

Мужчина же обратился в милицию на следующий день. Женщину вскоре нашли. Она призналась, что уже жалеет о своем поступке. По ее словам, пистолет она купила несколько лет назад и носила с собой для самообороны.

Возбуждено уголовное дело.

 
Теги: Витебск
 
 
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Во время перебранки мужчина отпустил очередную колкость в адрес 50-летней женщины. Она полезла в дамскую сумочку и, к удивлению всех, достала оттуда пистолет....
 
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