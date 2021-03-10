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Лицом о пол: семейный скандал о воспитании ребенка рассмотрят в суде
10.03.2021 13:13 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 мар – Sputnik. Прокуратура Октябрьского района столицы направила в суд уголовное дело в отношении минчанина, которого обвиняют в причинении телесного повреждения жене, сообщили в прокуратуре города.
Конфликт на почве несогласия в методах воспитания маленького ребенка случился в молодей семье в ноябре прошлого года. Мужчина 1991 года рождения избил свою жену, в отношении него было возбуждено уголовное дело.
"Во время семейного конфликта обвиняемый набросился на свою жену и ударил ее лицом о пол, женщина обратилась в больницу, где медики диагностированы многочисленные телесные повреждения", - рассказали Sputnik в среду в прокуратуре Минска.
Там уточнили, что уголовное дело в отношении минчанина возбуждала прокуратура - такое решение было принято без заявления пострадавшей. Женщина находилась в зависимом от обвиняемого положении – проживала в его квартире, воспитывала общего с ним ребенка, нуждалась в деньгах на содержание малыша.
В ходе предварительного расследования обвиняемый признал вину. После изучения материалов дела в прокуратуре района пришли к выводу об обоснованности обвинения, по ч.1 ст.153 Уголовного кодекса
Прокуроры пояснили, что дела, предусмотренные ст.153 Уголовного кодекса Республики Беларусь, отнесены к делам частного обвинения. Они возбуждаются по заявлению лица, пострадавшего от преступления. Однако в силу зависимого положения от своих обидчиков пострадавшие не всегда решаются ставить вопрос о привлечении их к ответственности. Именно в таких случаях, когда преступление совершено в отношении лица, находящегося в служебной или иной зависимости от обвиняемого, прокурор вправе возбудить уголовное дело и при отсутствии заявления.
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Не смотря на то, что минчанка побоялась написать заявление в милицию, прокуроры приняли решение возбудить уголовное дело.
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