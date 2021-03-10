ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Выдать тайну следствия: против лидера ОГП возбуждено дело

10.03.2021 18:05 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 мар – Sputnik. Следователи возбудили уголовное дело в отношении лидера одной из старейших оппозиционных партий Беларуси – председателя ОГП Николая Козлова.

© Sputnik / Евгений Одиноков
Колесниковой продлили сроки содержания под стражей - источник

Оппозиционный политик был ранее допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу Координационного совета. Дело о призывах к захвату власти было возбуждено Генпрокуратурой, по нему в качестве обвиняемых проходят Мария Колесникова, Максим Знак, Илья Салей и еще несколько человек. Сроки его расследования продлены до начала мая. Как свидетелей допросили ряд членов КС, с них следователи брали подписку о неразглашении.

"Следственным управлением УСК по Минской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 407 (разглашение данных дознания, предварительного следствия или закрытого судебного заседания) Уголовного кодекса Беларуси", – сообщили Sputnik в среду в УСК.

Как следует из материалов дела, 54-летний Козлов в январе этого года сообщил в СМИ данные предварительного следствия по уголовному делу в отношении членов Координационного совета, по которому был допрошен.

В УСК отметили, что в настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. "Расследование уголовного дела продолжается", – сказали следователи.

Согласно Уголовному кодексу, по данной статье Козлову может грозить штраф или арест.

Ранее Координационный совет сообщал, что Козлов три раза отказался дать подписку о неразглашении после допросов в СК.

В Беларуси против ряда лидеров оппозиции, входящих в Координационный совет, возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, создании экстремистского формирования и заговоре с целью захвата власти неконституционным путем.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Согласно Уголовному кодексу Беларуси, по данной статье Козлову может грозить штраф или арест.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Лицом о пол: семейный скандал о воспитании ребенка рассмотрят в суде
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

09.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by