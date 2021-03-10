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Выдать тайну следствия: против лидера ОГП возбуждено дело
10.03.2021 18:05 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 мар – Sputnik. Следователи возбудили уголовное дело в отношении лидера одной из старейших оппозиционных партий Беларуси – председателя ОГП Николая Козлова.
© Sputnik / Евгений Одиноков
Оппозиционный политик был ранее допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу Координационного совета. Дело о призывах к захвату власти было возбуждено Генпрокуратурой, по нему в качестве обвиняемых проходят Мария Колесникова, Максим Знак, Илья Салей и еще несколько человек. Сроки его расследования продлены до начала мая. Как свидетелей допросили ряд членов КС, с них следователи брали подписку о неразглашении.
"Следственным управлением УСК по Минской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 407 (разглашение данных дознания, предварительного следствия или закрытого судебного заседания) Уголовного кодекса Беларуси", – сообщили Sputnik в среду в УСК.
Как следует из материалов дела, 54-летний Козлов в январе этого года сообщил в СМИ данные предварительного следствия по уголовному делу в отношении членов Координационного совета, по которому был допрошен.
В УСК отметили, что в настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. "Расследование уголовного дела продолжается", – сказали следователи.
Согласно Уголовному кодексу, по данной статье Козлову может грозить штраф или арест.
Ранее Координационный совет сообщал, что Козлов три раза отказался дать подписку о неразглашении после допросов в СК.
В Беларуси против ряда лидеров оппозиции, входящих в Координационный совет, возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, создании экстремистского формирования и заговоре с целью захвата власти неконституционным путем.
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Согласно Уголовному кодексу Беларуси, по данной статье Козлову может грозить штраф или арест.
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