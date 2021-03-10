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В Минском районе на пожаре спасли женщину

10.03.2021 18:43 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

В Минском районе из горящей квартиры спасли женщину. Первыми к месту происшествия прибыли пожарные из поселка Гатово. Двери квартиры 4 этажа пришлось открывать  с помощью специальных инструментов. Причина пожара выясняется. По предварительным данным, возгорание началось в кухне. Повреждено и имущество коридора. Хозяйка квартиры  - 78-летняя пенсионерка -  госпитализирована с предварительным диагнозом "отравление продуктами горения".

 
 
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В Минском районе из горящей квартиры спасли женщину. Первыми к месту происшествия прибыли пожарные из поселка Гатово. Двери квартиры 4 этажа пришлось открывать  с...
 
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