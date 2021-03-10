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Прокуратура Бреста завела дело после собрания в честь "проклятых солдат"

10.03.2021 18:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 мар – Sputnik. Прокуратура Бреста возбудила дело по факту героизации военных преступников после собрания, посвященного польским "проклятым солдатам, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Беларуси.

© Sputnik
Консулу Польши в Бресте предложили покинуть Беларусь

Дело завели по ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса – совершение группой лиц действий, направленных на возбуждение национальной, религиозной вражды и розни по признаку национальной, религиозной, языковой принадлежности, и совершения умышленных действий по реабилитации нацизма.

"Установлено, что 28 февраля в помещении, арендуемом КОУ "Брестский форум польских локальных инициатив" и ООО "Польская школа", с участием несовершеннолетних и молодежи проведено незаконное массовое мероприятие", – сказали в Генпрокуратуре.

Там также отметили, что молодые люди в форме польских скаутов пели песни, читали стихи, посвященные "проклятым солдатам", в том числе Ромуальду Райсу ("Бурый").

Прокуратура области направляла в облисполком представление, потребовав усилить контроль за деятельностью организаций, которые оказывают культурно-образовательные услуги.

Как ранее сообщал Sputnik, после мероприятия в Бресте МИД Беларуси предложил польскому консулу Ежи Тимофеюку покинуть республику – за грубое нарушение норм международного права, в частности Венской конвенции о консульских сношениях.

Райс и проклятые солдаты

День памяти "проклятых солдат", которые, согласно официальной трактовке, после окончания Второй мировой войны продолжили борьбу за независимость Польши, проходит в стране с 2011 года.

Между тем, многие представители польского подполья, в частности, отряд капитана Ромуальда Райса (псевдоним "Бурый") в послевоенные годы совершили многочисленные убийства, грабежи и акты насилия в отношении гражданского населения. Бандформирование под руководством Бурого в 1946 году совершило кровавый рейд в Подляшье, в результате которого были сожжены пять деревень и убиты 79 мирных жителей края. После войны органами судебной власти Республики Польша действия Райса были официально признаны геноцидом, а сам он был казнен в Белостоке. В 2005 году белостокский отдел Института национальной памяти завершил расследование преступлений отряда Райса и определил, что его действия имели признаки геноцида.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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В прокуратуре отметили, что молодые люди в форме польских скаутов пели песни, читали стихи, посвященные "проклятым солдатам".
 
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