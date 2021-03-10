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Ночной пожар в Гомеле - работники МЧС спасли пенсионера

10.03.2021 20:45 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Ночной пожар в Гомеле - работники МЧС спасли пенсионера. Звонок поступил от очевидцев на горячую линию. Около половины третьего ночи загорелась квартира одном из домов по улице Минской. Из окон первого уровня девятиэтажки шел густой дым. Спасателям пришлось выбивать входную дверь. На полу в коридоре был обнаружен мужчина, пострадавшего вынесли на улицу и передали работникам скорой помощи. С диагнозом "отравление продуктами горения легкой степени" хозяин квартиры госпитализирован. В это время возгорание ликвидировали. Эвакуация жильцов не понадобилась. Огнем поврежден интерьер. Предполагается, что погорелец заснул с сигаретой в руке.
 
Теги: Гомель
 
 
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Ночной пожар в Гомеле - работники МЧС спасли пенсионера. Звонок поступил от очевидцев на горячую линию. Около половины третьего ночи загорелась квартира одном из...
 
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