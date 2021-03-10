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Умер инженер Лодевейк Оттенс – изобретатель компакт-дисков
11.03.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 мар – Sputnik. Инженер Лодевейк Оттенс, являющийся изобретателем компакт-дисков и пленки для кассет, умер на 95-м году жизни в Нидерландах, сообщил портал Dutch News.
© AFP 2020 / MARTIN BUREAU
По информации ресурса, он скончался у дома в субботу 6 марта.
Оттенс, имевший техническое образование, в 1952-м начал работать в фирме Philips. Через восемь лет он стал руководить отделом разработки продуктов, а еще спустя год его команда создала первый в мире портативный магнитофон.
Позже Оттенс изобрел пленку для кассет: изобретатель решил, что кассета должна иметь такой размер, чтобы помещалась в карман. Еще через некоторое время инженер изобрел компакт-диск.
На пенсию Оттенс вышел в 1986 году. Он всегда особо подчеркивал, что оба изобретения – это результат коллективных усилий его команды.
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Инженер всегда особо подчеркивал, что его изобретения – это результат коллективных усилий команды.
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