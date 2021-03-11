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Пьяный водитель возил детей на школьном автобусе – видео

11.03.2021 10:43 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 мар – Sputnik. Школьный автобус, перевозивший детей, был остановлен утром 9 марта в агрогородке Ковали Бобруйского района.

Инспектор, который проверял документы, заподозрил, что водитель употреблял спиртные напитки, и предложил ему пройти освидетельствование. Уже через пару минут все стало понятно.

Водителя автобуса уже привлекли к административной ответственности. Руководителю, который допустил его к участию в дорожном движении в состоянии алкогольного опьянения, выписали штраф.

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Теги: Минск
 
 
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Сотрудники ГАИ остановили школьный автобус для проверки документов, в процессе выяснилось, что водитель пьян.
 
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