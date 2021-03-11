Расследование уголовного дела Сергея Тихановского завершено - СК

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 мар - Sputnik. Главным следственным управлением Следственного комитета Беларуси завершено расследование уголовного дела в отношении блогера Сергея Тихановского, сообщили в СК.

"Сергею Тихановскому предъявлено окончательное обвинение по 4 статьям Уголовного кодекса: за организацию массовых беспорядков, за разжигание социальной вражды, за воспрепятствование работе ЦИК, за организацию действий, грубо нарушающих общественный порядок", - сообщили Sputnik в ведомстве.

По делу также, кроме Тихановского, в качестве обвиняемых проходят лидера незарегистрированного объединения "Народная грамада" Николай Статкевич и приближенные к ним лица.

Как следует из обвинения, фигуранты дела на протяжении длительного периода времени активно занимались подготовкой и организацией массовых беспорядков на территории страны в поствыборный период. При этом Тихановский с использованием Youtube-канала "Страна для жизни" и одноименного телеграмм-канала открыто призывал к насилию в отношении представителей власти и правоохранительных органов, а также своими высказываниями разжигал социальную вражду и рознь в обществе по признакам социальной принадлежности.

Связи с экстремистки телеграмм-каналами

Следствием также собраны доказательства непосредственной взаимосвязи совершенных преступлений с деятельностью экстремистов, осуществляющих манипулирование общественным сознанием посредством деструктивных телеграм-каналов, в т.ч. признанных экстремистскими.

В СК также отметили, что десятки человек различных возрастных групп, воодушевленные их призывами, принимали активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, массовых беспорядках, применяли насилие в отношении милиционеров.

Угрожал Ермошиной

Кроме этого, как установили следователи, в мае прошлого года Тихановский воспрепятствовал работе Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов путем угроз в адрес председателя комиссии Лидии Ермошиной. Как ранее сообщалось, Ермошина была признана потерпевшей по данному делу и ходила давать показания в СК.

Установлено, что также в мае прошлого года в Гродно обвиняемые организовали под видом пикета по сбору подписей незаконное массовое мероприятие, которое сопровождалось грубыми нарушениями общественного порядка, насилием в отношении сотрудников органов внутренних дел, явным неповиновением представителям власти.

Проведены допросы

Следователями допрошены обвиняемые, свидетели, потерпевшие, осмотрено более 160 единиц техники, где обнаружены переписки, видеозаписи, фотографии, подтверждающие причастность обвиняемых к совершению преступлений. К материалам уголовного дела приобщены заключения более 70 экспертиз.

Учитывая, что ущерб от действий Тихановского и приближенных к нему лиц, по данным правоохранителей составил более 3,5 миллионов рублей, на имущество и денежные средства обвиняемых наложен арест.