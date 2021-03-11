Браконьер с 40-килограммовым уловом едва не утонул в реке Горынь

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК 11 мар – Sputnik. Сотрудникам Госинспекции охраны животного и растительного мира пришлось спасать на реке Горынь браконьера, который провалился под лед вместе с солидным незаконным уловом, сообщила пресс-служба ведомства.

На притоке Припяти в Брестской области мужчина при помощи сетей поймал более 40 килограммов леща и другой рыбы. Лед такой нагрузки не выдержал и провалился, однако из полыньи браконьера достали подоспевшие работники природоохранной службы.

В инспекции отметили, что сумма нанесенного природе вреда составила 10,5 тысячи рублей. Кроме того, дома у гражданина нашли более 40 сетей.

Еще двоих нарушителей задержали в Вилейском районе. При себе у них были сети почти километровой длины. С их помощью мужчины на водохранилище поймали из-подо льда 32 килограмма рыбы.

В инспекции напомнили, что в преддверии весеннего нереста сотрудники ведомства проводят рейды на водоемах республики. Сейчас гражданам предлагается добровольно сдавать запрещенные законом орудия лова, так как даже за их хранение в Беларуси предусмотрен штраф.