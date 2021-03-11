За езду в пьяном виде лишили прав на 5 лет: новый КоАП уже работает

Источник материала: Sputnik Беларусь

ГРОДНО, 11 мар – Sputnik. Первые водители, которые управляли машиной в пьяном виде, были лишены водительских прав на пять лет. Обновленный административный кодекс Беларуси, который вступил в силу 1 марта 2021 года , уже начали применять на практике в ГАИ.

Как сообщают в гродненской ГАИ, на комиссии в Госавтоинспекции 11 марта были рассмотрены первые материалы по факту управления машиной в нетрезвом состоянии, которые были совершены в начале марта после вступления в силу обновленного КоАП.

Первое нарушение сотрудники ГАИ выявили 1 марта в Гродненском районе. У водителя Mitsubishi, которого остановил инспектор, были признаки алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствование подтвердило это, показав 1,0 промилле алкоголя в организме. Второго пьяного нарушителя задержали в Гродно. Водитель при движении задним ходом повредил машину на парковке и скрылся с места ДТП. Дома употребил алкоголь. У него оказалось 2,6 промилле алкоголя в организме.

Оба водителя привлечены к административной ответственности по новым нормам КоАП. Им назначили штраф в размере 200 базовых величин (5800 рублей) с лишением водительских прав на 5 лет.

Обновленный КоАП вступил в силу в Беларуси с 1 марта 2021 года. По новым нормам, наказание за пьяную езду стало более жестким, но появилась градация в зависимости от количества алкоголя в крови. Если в крови нарушителя обнаружат до 0,8 промилле алкоголя включительно, ему грозит штраф до 100 базовых величин с лишением прав на три года. Более жесткое наказание предусмотрено для второй категории нарушителей: это водители, у которых обнаружат более 0,8 промилле алкоголя, наркотические или психотропные вещества и их аналоги, а также для тех, кто откажется проходить медицинское освидетельствование. Для них предусмотрено наказание в размере 200 базовых величин с лишением водительских прав на 5 лет.

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