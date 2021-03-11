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Дело о героизации военных преступников: задержан соучредитель "Польской школы"

11.03.2021 18:05 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 мар - Sputnik. Правоохранительные органы задержали в Бресте в рамках уголовного дела о героизации военных преступников соучредителя "Польской школы", сообщили в УСК.

Следственное управление областного УСК приняло к производству уголовное дело по ч.3 ст.130 УК.

"По подозрению в совершении преступления по ч.3 ст. 130. "Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни" задержан один из соучредителей ООО "Польская школа". Он находится в ИВС", – сообщили Sputnik в четверг в областном УСК.

Там отметили, что провели обыски в офисе организации и по местам жительства ее работников. Изъяты офисная техника, уставная документация и другие материалы, в том числе плакаты и литература о деятельности Ромуальда Райса.

Уголовное дело было возбуждено прокурором Бреста по факту совершения 28 февраля группой лиц умышленных действий, направленных на реабилитацию нацизма и разжигание национальной розни.

Райс и проклятые солдаты

День памяти "проклятых солдат", которые, согласно официальной трактовке, после окончания Второй мировой войны продолжили борьбу за независимость Польши, проходит в стране с 2011 года. 

Между тем, многие представители польского подполья, в частности, отряд капитана Ромуальда Райса (псевдоним "Бурый") в послевоенные годы совершили многочисленные убийства, грабежи и акты насилия в отношении гражданского населения. Бандформирование под руководством Бурого в 1946 году совершило кровавый рейд в Подляшье, в результате которого были сожжены пять деревень и убиты 79 мирных жителей края. После войны органами судебной власти Республики Польша действия Райса были официально признаны геноцидом, а сам он был казнен в Белостоке. В 2005 году белостокский отдел Института национальной памяти завершил расследование преступлений отряда Райса и определил, что его действия имели признаки геноцида.

Дипломатический скандал

В неофициальном мероприятии, посвященном "дню проклятых солдат", прошедшем 28 февраля в Бресте, принял участие консул Генерального консульства Республики Польша в Бресте Ежи Тимофеюк. В связи с этим временный поверенный в делах Польши в Беларуси Мартин Войцеховский был вызван в Министерство иностранных дел во вторник 9 марта – ему вручили ноту, согласно которой польскому консулу Ежи Тимофеюку предлагается покинуть республику. В ответ на действия Минска Польша выслала белорусского дипломата.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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В офисе организации и по местам жительства ее работников оперативниками проведены обыски, изъяты плакаты и литература о деятельности Ромуальда Райса.
 
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