Сварщик погиб в Минске: на мужчину упала бетонная плита

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК 11 мар – Sputnik. Рабочий погиб в Минске в результате падения на него бетонной плиты во время ее демонтажа, сообщила официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская.

Трагический инцидент произошел накануне, в среду 10 марта, на территории неэксплуатируемого детсада, когда двое мужчин разбирали бетонный козырек над входом в здание.

"Козырек рухнул на строителей, выполнявших демонтажные работы. В результате 46-летний монтажник скончался, а 43-летний электрогазосварщик был доставлен в учреждение здравоохранение", – сказала Гарлинская.

Она также уточнила, что после оказания помощи сварщику дальнейшая госпитализация не потребовалась.

Следователи, которые работали на месте ЧП, уже выяснили, что мужчины перед выполнением работ прошли необходимый инструктаж, в том числе по технике безопасности.

По факту возбуждено дело по ч. 2 ст. 303 Уголовного кодекса (нарушение правил строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека), все подробности произошедшего устанавливаются.

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