|
Сварщик погиб в Минске: на мужчину упала бетонная плита
11.03.2021 18:43 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК 11 мар – Sputnik. Рабочий погиб в Минске в результате падения на него бетонной плиты во время ее демонтажа, сообщила официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская.
© Photo : СК Беларуси
Трагический инцидент произошел накануне, в среду 10 марта, на территории неэксплуатируемого детсада, когда двое мужчин разбирали бетонный козырек над входом в здание.
"Козырек рухнул на строителей, выполнявших демонтажные работы. В результате 46-летний монтажник скончался, а 43-летний электрогазосварщик был доставлен в учреждение здравоохранение", – сказала Гарлинская.
Она также уточнила, что после оказания помощи сварщику дальнейшая госпитализация не потребовалась.
Следователи, которые работали на месте ЧП, уже выяснили, что мужчины перед выполнением работ прошли необходимый инструктаж, в том числе по технике безопасности.
По факту возбуждено дело по ч. 2 ст. 303 Уголовного кодекса (нарушение правил строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека), все подробности произошедшего устанавливаются.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Двое мужчин разбирали бетонный козырек над входом в здание детсада, в какой-то момент конструкция обрушилась на них.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)