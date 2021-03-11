В Чечерском районе мужчина спустил собаку на милиционеров, приехавших задерживать его подругу

Источник материала: Tut.by

В Чечерском районе мужчина спустил на милиционеров собаку. Как выяснилось, к такому поступку его склонила женщина. Подробности рассказали в УВД.



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Все началось 7 февраля, когда 35-летняя жительница деревни Покоть позвонила в приемник-распределитель для несовершеннолетних УВД Минского облисполкома и сообщила, что ее односельчанка убила своего ребенка.

Информация не подтвердилась. Личность звонившей установили и начали в отношении нее проверку.

А уже на следующий день эта же женщина сообщила, что собирается поджечь дом местного жителя. На место предполагаемого ЧП приехали спасатели и милиция.

Женщина поняла, что «назвонила» на уголовные статьи, и решила скрыться у приятеля. Когда милиционерам стало известно, где прячется сельчанка, они поехали за ней. Однако дверь дома была заперта изнутри, хозяин открывать ее отказался и пригрозил, если оперативники не уйдут, спустит на них собаку — что позже и сделал.

Милиционеры остановили пса с помощью перцового газа и вошли в дом. Внутри находилась та самая женщина в компании других мужчин. Ее и того, кто спустил собаку, доставили в отделение милиции.

В отношении сельчанки возбудили сразу два уголовных дела — за заведомо ложные донос и сообщение об опасности. Она задержана.

Мужчину допросили и пока отпустили.