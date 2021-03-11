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В Чечерском районе мужчина спустил собаку на милиционеров, приехавших задерживать его подругу
Источник материала: Tut.by
В Чечерском районе мужчина спустил на милиционеров собаку. Как выяснилось, к такому поступку его склонила женщина. Подробности
Все началось 7 февраля, когда 35-летняя жительница деревни Покоть позвонила в приемник-распределитель для несовершеннолетних УВД Минского облисполкома и сообщила, что ее односельчанка убила своего ребенка.
Информация не подтвердилась. Личность звонившей установили и начали в отношении нее проверку.
А уже на следующий день эта же женщина сообщила, что собирается поджечь дом местного жителя. На место предполагаемого ЧП приехали спасатели и милиция.
Женщина поняла, что «назвонила» на уголовные статьи, и решила скрыться у приятеля. Когда милиционерам стало известно, где прячется сельчанка, они поехали за ней. Однако дверь дома была заперта изнутри, хозяин открывать ее отказался и пригрозил, если оперативники не уйдут, спустит на них собаку — что позже и сделал.
Милиционеры остановили пса с помощью перцового газа и вошли в дом. Внутри находилась та самая женщина в компании других мужчин. Ее и того, кто спустил собаку, доставили в отделение милиции.
В отношении сельчанки возбудили сразу два уголовных дела — за заведомо ложные донос и сообщение об опасности. Она задержана.
Мужчину допросили и пока отпустили.
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В отношении сельчанки возбудили сразу два уголовных дела, за заведомо ложные донос и сообщение об опасности. Она задержана. Мужчину допросили и отпустили, но в...
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