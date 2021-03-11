ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Чечерском районе мужчина спустил собаку на милиционеров, приехавших задерживать его подругу

11.03.2021 18:57 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Чечерском районе мужчина спустил на милиционеров собаку. Как выяснилось, к такому поступку его склонила женщина. Подробности рассказали в УВД.


Pixabay

Все началось 7 февраля, когда 35-летняя жительница деревни Покоть позвонила в приемник-распределитель для несовершеннолетних УВД Минского облисполкома и сообщила, что ее односельчанка убила своего ребенка.

Информация не подтвердилась. Личность звонившей установили и начали в отношении нее проверку.

А уже на следующий день эта же женщина сообщила, что собирается поджечь дом местного жителя. На место предполагаемого ЧП приехали спасатели и милиция.

Женщина поняла, что «назвонила» на уголовные статьи, и решила скрыться у приятеля. Когда милиционерам стало известно, где прячется сельчанка, они поехали за ней. Однако дверь дома была заперта изнутри, хозяин открывать ее отказался и пригрозил, если оперативники не уйдут, спустит на них собаку — что позже и сделал.

Милиционеры остановили пса с помощью перцового газа и вошли в дом. Внутри находилась та самая женщина в компании других мужчин. Ее и того, кто спустил собаку, доставили в отделение милиции.

В отношении сельчанки возбудили сразу два уголовных дела — за заведомо ложные донос и сообщение об опасности. Она задержана.

Мужчину допросили и пока отпустили.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В отношении сельчанки возбудили сразу два уголовных дела, за заведомо ложные донос и сообщение об опасности. Она задержана. Мужчину допросили и отпустили, но в...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Появилось видео, как могилевчанин с ножом угрожал милиционерам в суде. Возбуждено дело
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

10.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by