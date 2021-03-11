Появилось видео, как могилевчанин с ножом угрожал милиционерам в суде. Возбуждено дело

Источник материала: Tut.by

В суде Ленинского района Могилева утром 10 марта задержали мужчину с ножом . Он вытащил холодное оружие из кармана куртки, угрожал им сотрудникам милиции на входе в суд. В отношении 54-летнего могилевчанина возбуждено уголовное дело, сообщает МВД.

Мужчина вытащил нож в ответ на просьбу постового милиционера предъявить документы и пояснить цель визита. Посетитель стал угрожать ножом, не реагировал на предупреждение милиционера о применении оружия. В итоге нападавшего задержал прибывший наряд департамента охраны. После задержания мужчине стало плохо, ему вызывали скорую помощь.

Причина, по которой мужчина пришел в суд с ножом, и чего он пытался добиться, пока точно неизвестна. МВД такой информации не дает. Известно лишь, что во время переговоров с милиционерами мужчина упоминал, что он инвалид и что ему не выплатили какие-то деньги.

В отношении могилевчанина возбудили уголовное дело за угрозу применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел.