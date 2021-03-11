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Появилось видео, как могилевчанин с ножом угрожал милиционерам в суде. Возбуждено дело
Источник материала: Tut.by
В суде Ленинского района Могилева утром 10 марта
Мужчина вытащил нож в ответ на просьбу постового милиционера предъявить документы и пояснить цель визита. Посетитель стал угрожать ножом, не реагировал на предупреждение милиционера о применении оружия. В итоге нападавшего задержал прибывший наряд департамента охраны. После задержания мужчине стало плохо, ему вызывали скорую помощь.
Причина, по которой мужчина пришел в суд с ножом, и чего он пытался добиться, пока точно неизвестна. МВД такой информации не дает. Известно лишь, что во время переговоров с милиционерами мужчина упоминал, что он инвалид и что ему не выплатили какие-то деньги.
В отношении могилевчанина возбудили уголовное дело за угрозу применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел.
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Почему могилевчанин пришел в суд с ножом, пока неизвестно.
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