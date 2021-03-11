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Умер автор музыки к телефильму "Гардемарины, вперед!"

12.03.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 мар – Sputnik. Советский и российский композитор Виктор Лебедев, являющийся автором музыки ко многим кинофильмам, умер в возрасте 86 лет в Санкт-Петербурге.

В сообщении пресс-службы петербургского законодательного собрания отмечается, что в качестве профессора и декана факультета музыкального искусства эстрады СПбГИК Лебедев свыше 60 лет обучал секретам мастерства молодых исполнителей и композиторов.

Виктор Лебедев написал музыку к 50 кинокартинам, в том числе таким всенародно любимым, как "Гардемарины", "Небесные ласточки" и "Ищите женщину". Одной из последних его работ в кино в качестве композитора стал фильм 2013 года "Трудно быть богом", снятый по культовой одноименной повести братьев Стругацких.

 
Теги: Минск
 
 
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Виктор Лебедев написал музыку к 50 кинокартинам, в том числе таким всенародно любимым, как "Гардемарины", "Небесные ласточки" и "Ищите женщину".
 
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