Партия контрабандных белорусских сигарет на $2,4 млн задержана в Польше

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 мар – Sputnik. Сотрудники Подляшского налогового управления задержали на границе с Беларусью крупную партию контрабандных белорусских сигарет, сообщила пресс-служба ведомства.

Нелегальный груз был выявлен в фуре в пункте пропуска "Кузница" (сопредельный белорусский – Брузги). Машина по документам перевозила груз гвоздей.

"Вместо заявленных товаров в трейлере были контрабандные сигареты", – сказали в управлении.

Там также отметили, что всего в фуре перевозилось 650 тысяч пачек белорусских сигарет на общую сумму свыше 9,5 миллиона злотых (более 2,4 миллиона долларов США).

45-летний белорус. пачки сигарет на сумму более 9,5 млн злотых. Если они выйдут на рынок, убытки казначейства могут составить 15 млн злотых.

В отношении 45-летнего водителя-белоруса возбуждено дело за контрабанду, он задержан на три месяца. Мужчине в качестве наказания грозит лишение свободы на срок до десяти лет.