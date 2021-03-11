ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Партия контрабандных белорусских сигарет на $2,4 млн задержана в Польше

12.03.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 мар – Sputnik. Сотрудники Подляшского налогового управления задержали на границе с Беларусью крупную партию контрабандных белорусских сигарет, сообщила пресс-служба ведомства.

© Photo : Komenda Główna Straży Granicznej
Сигареты на $100 тыс. нашли пограничники Польши в ж/д-составах из Беларуси

Нелегальный груз был выявлен в фуре в пункте пропуска "Кузница" (сопредельный белорусский – Брузги). Машина по документам перевозила груз гвоздей.

"Вместо заявленных товаров в трейлере были контрабандные сигареты", – сказали в управлении.

Там также отметили, что всего в фуре перевозилось 650 тысяч пачек белорусских сигарет на общую сумму свыше 9,5 миллиона злотых (более 2,4 миллиона долларов США).

45-летний белорус. пачки сигарет на сумму более 9,5 млн злотых. Если они выйдут на рынок, убытки казначейства могут составить 15 млн злотых.

В отношении 45-летнего водителя-белоруса возбуждено дело за контрабанду, он задержан на три месяца. Мужчине в качестве наказания грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В отношении 45-летнего водителя-белоруса возбуждено дело за контрабанду, он задержан на три месяца.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Чечерском районе мужчина спустил собаку на милиционеров, приехавших задерживать его подругу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

11.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.03.2021
Салiдарнасць

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by