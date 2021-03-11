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Партия контрабандных белорусских сигарет на $2,4 млн задержана в Польше
12.03.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 мар – Sputnik. Сотрудники Подляшского налогового управления задержали на границе с Беларусью крупную партию контрабандных белорусских сигарет, сообщила пресс-служба ведомства.
© Photo : Komenda Główna Straży Granicznej
Нелегальный груз был выявлен в фуре в пункте пропуска "Кузница" (сопредельный белорусский – Брузги). Машина по документам перевозила груз гвоздей.
"Вместо заявленных товаров в трейлере были контрабандные сигареты", – сказали в управлении.
Там также отметили, что всего в фуре перевозилось 650 тысяч пачек белорусских сигарет на общую сумму свыше 9,5 миллиона злотых (более 2,4 миллиона долларов США).
45-летний белорус. пачки сигарет на сумму более 9,5 млн злотых. Если они выйдут на рынок, убытки казначейства могут составить 15 млн злотых.
В отношении 45-летнего водителя-белоруса возбуждено дело за контрабанду, он задержан на три месяца. Мужчине в качестве наказания грозит лишение свободы на срок до десяти лет.
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В отношении 45-летнего водителя-белоруса возбуждено дело за контрабанду, он задержан на три месяца.
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