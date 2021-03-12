|
Генпрокуратура опротестовала приговор по делу о "ноле промилле"
12.03.2021 13:49 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 мар - Sputnik. Генеральная прокуратура Беларуси подала протест на приговор по уголовному делу о "ноле промилле", по которому проходят журналистка Екатерина Борисевич и доктор Артем Сорокин.
Cуд Московского района Минска
Тогда Борисевич была признана виновной в подстрекательстве к разглашению врачебной тайны, ей назначено 6 месяцев лишения свободы и штраф 100 базовых, доктор Сорокин признан виновным в разглашении врачебной тайны, ему назначено 2 года лишения свободы с отсрочкой на год и штраф 50 базовых.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Генеральная прокуратура принесла апелляционный протест на приговор, посчитав его слишком мягким. Дата его рассмотрения еще не назначена", - сообщили Sputnik в Минском городском суде.
Жалоб адвокатов обвиняемых на постановленный приговор в суде нет.
Обвиняемыми по
Также Генпрокуратура сообщала, что доктор Сорокин, поддавшись уговорам, умышленно незаконно разгласил сведения о факте поступления Бондаренко в стационар и состоянии его здоровья, наличии заболевания, диагнозе, результатах медицинского освидетельствования и иные данные, в том числе личного характера.
По данным ведомства, "Борисевич с 12 по 13 ноября 2020 года в нарушение порядка получения, предоставления и распространения информации, составляющей врачебную тайну, без согласия пациента или иных уполномоченных лиц в ходе неоднократных соединений по сетям электросвязи с Сорокиным путем просьб и уговоров склонила его к предоставлению устной информации о пациенте больницы Романе Бондаренко, проходившем лечение и скончавшемся в указанном учреждении 12 ноября 2020 года, а также к передаче через мессенджер Telegram фотокопий медицинской документации Бондаренко".
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дата рассмотрения апелляционного протеста прокуратуры еще не назначена, в суде пока нет жалоб адвокатов на постановленный приговор.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)