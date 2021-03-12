Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 мар - Sputnik. Генеральная прокуратура Беларуси подала протест на приговор по уголовному делу о "ноле промилле", по которому проходят журналистка Екатерина Борисевич и доктор Артем Сорокин.

Cуд Московского района Минска огласил обвинительный приговор по делу о разглашении врачебной тайны о погибшем активисте оппозиции Романе Бондаренко 2 марта.

Тогда Борисевич была признана виновной в подстрекательстве к разглашению врачебной тайны, ей назначено 6 месяцев лишения свободы и штраф 100 базовых, доктор Сорокин признан виновным в разглашении врачебной тайны, ему назначено 2 года лишения свободы с отсрочкой на год и штраф 50 базовых.

"Генеральная прокуратура принесла апелляционный протест на приговор, посчитав его слишком мягким. Дата его рассмотрения еще не назначена", - сообщили Sputnik в Минском городском суде.

Жалоб адвокатов обвиняемых на постановленный приговор в суде нет.

Обвиняемыми по данному делу проходят сотрудница портала TUT.BY, журналист Екатерина Борисевич и врач городской клинической больницы скорой медицинской помощи Артем Сорокин. Они были задержаны в рамках уголовного дела о разглашении медицинских сведений о Романе Бондаренко. Уголовное дело в отношении Борисевич и Сорокина возбудила Генеральная прокуратура.

Также Генпрокуратура сообщала, что доктор Сорокин, поддавшись уговорам, умышленно незаконно разгласил сведения о факте поступления Бондаренко в стационар и состоянии его здоровья, наличии заболевания, диагнозе, результатах медицинского освидетельствования и иные данные, в том числе личного характера.

По данным ведомства, "Борисевич с 12 по 13 ноября 2020 года в нарушение порядка получения, предоставления и распространения информации, составляющей врачебную тайну, без согласия пациента или иных уполномоченных лиц в ходе неоднократных соединений по сетям электросвязи с Сорокиным путем просьб и уговоров склонила его к предоставлению устной информации о пациенте больницы Романе Бондаренко, проходившем лечение и скончавшемся в указанном учреждении 12 ноября 2020 года, а также к передаче через мессенджер Telegram фотокопий медицинской документации Бондаренко".

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