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В сельской библиотеке мужчин избил кочергой двух женщин. Одна из них умерла

12.03.2021 14:15 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Россонском районе мужчина пришел в сельский клуб-библиотеку и избил кочергой двух женщин — сестру и сожительницу. Последняя умерла в больнице. Возбуждено уголовное дело за убийство, сообщает СК.


Фото: СК

Днем 9 марта пьяный 35-летний мужчина пришел в сельский клуб-библиотеку. Там сидели и выпивали его сестра и 49-летняя сожительница. Мужчина взял кочергу и стал избивать ею женщин. Затем скрылся.

Скорую и милицию вызвал брат 49-летней женщины. Ее доставили в больницу, где она вскоре умерла от полученных травм. Про состояние здоровья второй женщины СК не сообщает.

Мужчину задержали в тот же день. Согласно результатам медицинского освидетельствования, содержание алкоголя в выдыхаем им воздухе составило 1,5 промилле.

Возбуждено уголовное дело за убийство.

 
 
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Днем 9 марта пьяный 35-летний мужчина пришел в сельский клуб-библиотеку. Там сидели и выпивали его сестра и 49-летняя сожительница. Мужчина взял кочергу и стал...
 
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