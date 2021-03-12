Трагедия в библиотеке: сельчанин до смерти забил кочергой сожительницу

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 мар – Sputnik. Уголовное дело возбудили в отношении жителя Россонского района, который подозревается в убийстве сожительницы, сообщили в пятницу в УСК по Витебской области.

По информации следователей, преступление было совершено 9 марта в здании сельской библиотеки.

"Мужчина в состоянии алкогольного опьянения увидел свою 49-летнюю сожительницу и сестру, которые распивали спиртное. Он взял кочергу и принялся ей наносить удары женщинам", – сказали в управлении.

Там также уточнили, что о произошедшем узнал брат сожительницы сельчанина – он позвонил в милицию и скорую. Однако его сестру медикам не удалось спасти – она от полученных травм умерла в больнице.

Правоохранители задержали подозреваемого в тот же день: экспертиза подтвердила, что он в момент нападения на женщин был пьян.

Против 35-летнего мужчины возбудили дело по ч. 1 ст. 139 Уголовного кодекса Беларуси (убийство), сейчас он находится под стражей.

Читайте также: