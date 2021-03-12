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Браконьер под Островцом "наловил" плотвы на 20 тысяч долларов

12.03.2021 16:33 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 мар – Sputnik. Уголовное дело возбудили в отношении браконьера, который попался в Островецком районе с крупным уловом рыбы, добытой незаконным способом, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

© Photo : Госинспекция охраны животного и растительного мира
Браконьер с 40-килограммовым уловом едва не утонул в реке Горынь

Сотрудники Государственной инспекции охраны животного и растительного мира задержали мужчину вечером 9 марта на реке Ошмянке.

"На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа. У мужчины изъяты сеть и 729 особей рыбы", – сказали в СК.

В общей сложности ущерб, причиненный природе, составил свыше 50 тысяч рублей.

В отношении браконьера, "рыбачившего" запрещенной снастью (топтухой) Островецкий райотдел СК возбудил дело по ч. 4 ст. 281 Уголовного кодекса Беларуси (незаконная добыча рыбы, повлекшая причинение ущерба в особо крупном размере).

Мужчине в качестве наказания грозит лишение свободы на срок до шести лет и крупный штраф.

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Теги: Минск
 
 
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Мужчине в качестве наказания за совершенное преступление грозит лишение свободы на срок до шести лет и крупный штраф.
 
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