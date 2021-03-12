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Браконьер под Островцом "наловил" плотвы на 20 тысяч долларов
12.03.2021 16:33 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 мар – Sputnik. Уголовное дело возбудили в отношении браконьера, который попался в Островецком районе с крупным уловом рыбы, добытой незаконным способом, сообщили в Следственном комитете Беларуси.
© Photo : Госинспекция охраны животного и растительного мира
Сотрудники Государственной инспекции охраны животного и растительного мира задержали мужчину вечером 9 марта на реке Ошмянке.
"На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа. У мужчины изъяты сеть и 729 особей рыбы", – сказали в СК.
В общей сложности ущерб, причиненный природе, составил свыше 50 тысяч рублей.
В отношении браконьера, "рыбачившего" запрещенной снастью (топтухой) Островецкий райотдел СК возбудил дело по ч. 4 ст. 281 Уголовного кодекса Беларуси (незаконная добыча рыбы, повлекшая причинение ущерба в особо крупном размере).
Мужчине в качестве наказания грозит лишение свободы на срок до шести лет и крупный штраф.
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Мужчине в качестве наказания за совершенное преступление грозит лишение свободы на срок до шести лет и крупный штраф.
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