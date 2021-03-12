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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Зафиксирован рост числа мелких аварий Сложные дорожные условия из-за снегопада. Не все водители учитывают нюансы дорожного покрытия, в результате зафиксирован рост числа мелких аварий. Сегодня в...

Сложные дорожные условия из-за снегопада. Не все водители учитывают нюансы дорожного покрытия, в результате зафиксирован рост числа мелких аварий. Сегодня в столице на улице Ленина водитель Peugeot не справился с управлением и врезался в осветительную мачту. Водитель с травмами госпитализирован. По факту происшествия проводится проверка. Госавтоинспекция настойчиво рекомендует выбирать для движения безопасную скорость, соблюдать дистанцию и избегать резких маневров.