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Зафиксирован рост числа мелких аварий

12.03.2021 16:41 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Сложные дорожные условия из-за снегопада. Не все водители учитывают нюансы дорожного покрытия, в результате зафиксирован рост числа мелких аварий. Сегодня в столице на улице Ленина водитель Peugeot не справился с управлением и врезался в осветительную мачту. Водитель с травмами госпитализирован. По факту происшествия проводится проверка. Госавтоинспекция настойчиво рекомендует выбирать для движения безопасную скорость, соблюдать дистанцию и избегать резких маневров.
 
 
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Сложные дорожные условия из-за снегопада. Не все водители учитывают нюансы дорожного покрытия, в результате зафиксирован рост числа мелких аварий. Сегодня в...
 
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