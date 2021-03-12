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Пока нет информации, когда возобновится суд над Виктором Бабарико

13.03.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 мар – Sputnik. Информации о том, когда возобновится судебный процесс по уголовному делу экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико, пока нет, сообщил Sputnik источник, знакомый с ходом расследования данного уголовного дела.

Перерыв в суде был объявлен 23 февраля, прокуроры еще не успели зачитать обвинение всем фигурантам дела. Конкретных сроков, когда возобновится суд, тогда в Верховном суде не назвали, но сказали, что пауза будет не менее чем на две недели. Согласно официальной информации, заболел кто-то из состава суда.

"На вечер пятницы информации о том, что судебные слушания могут возобновиться в понедельник, нет. Возможно, к концу недели", – сказал собеседник агентства.

По его словам, перерывы в суде, в том числе и достаточно длительные, бывают.

"Причиной может быть не только болезнь кого-то из участников суда, как это произошло в этом случае. Приостанавливать судебное следствие могут и по иным причинам, непосредственно связанным с материалами дела. Эти моменты оговорены в УПК, других законодательных актах", – сказал собеседник Sputnik.

Материалы уголовного дела о взятках и отмывании денег в особо крупном размере составляют около 120 томов. В деле восемь обвиняемых, семь из них с лета прошлого года находятся в СИЗО КГБ, среди них и основной фигурант – экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико. Шестеро из восьми заключили досудебное соглашение и возместили ущерб. Виктор Бабарико – единственный, кто не признал вину.

Ситуация в Белгазпромбанке

Проблемы в Белгазпромбанке начались в июне прошлого года, когда сотрудники департамента финансовой милиции Комитета государственного контроля пришли с обысками в минской головной офис банка. Тогда было возбуждено уголовное дело по ряду статей Уголовного кодекса, в том числе за неуплату налогов и "отмывание" денег, был задержан экс-глава банка Виктор Бабарико и ряд топ-менеджеров банка.

Дело передали для расследования в КГБ. Впоследствии Нацбанк ввел временную администрацию в Белгазпромбанке во главе с Надеждой Ермаковой. Основные акционеры банка – Газпромбанк и ПАО "Газпром" – назвали незаконным назначение белорусской стороной руководителей Белгазпромбанка.

Ситуация с банком обсуждалась на уровне президентов двух стран, глава белорусского государства заверил, что банк продолжит свою работу.

Белгазпромбанк действует в Беларуси с 1990 года. "Газпром" и Газпромбанк владеют по 49,8% акций, ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" (оператор белорусской ГТС, 100%-ная дочерняя компания "Газпрома") – 0,266%. Госкомитету по имуществу Беларуси принадлежит 0,097%.

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Теги: Минск
 
 
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Громкий судебный процесс начался 17 февраля, и буквально через неделю в суде был объявлен длительный перерыв.
 
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