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Неизвестные повредили кабели электрообогрева на ОАО "Нафтан"

13.03.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 мар – Sputnik. Прокурор Витебской области Вадим Сущинский возбудил уголовное дело по факту умышленного повреждения имущества ОАО "Нафтан", сообщили в прокуратуре Витебской области.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 218 "Умышленные уничтожение либо повреждение имущества" Уголовного кодекса Республики Беларусь.

"Согласно материалам дела неизвестные с октября 2020 года по 5 марта 2021 года на строительном объекте ОАО "Нафтан" в Новополоцке повредили 17 кабелей электрического обогрева с рабочим напряжением в 380 В", – сообщили Sputnik в пятницу в областной прокуратуре.

Было установлено, что злоумышленники забили внутрь изоляции и медных жил металлические предметы, похожие на гвозди.

Предприятию причинен ущерб в значительном размере на сумму не менее 4675 рублей (161 базовая величина).

Уголовное дело для организации расследования направлено в управление Следственного комитета по Витебской области.

 
Теги: Минск
 
 
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Было установлено, что злоумышленники забили внутрь изоляции и медных жил металлические предметы, похожие на гвозди.
 
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