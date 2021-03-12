|
Неизвестные повредили кабели электрообогрева на ОАО "Нафтан"
13.03.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 мар – Sputnik. Прокурор Витебской области Вадим Сущинский возбудил уголовное дело по факту умышленного повреждения имущества ОАО "Нафтан", сообщили в прокуратуре Витебской области.
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 218 "Умышленные уничтожение либо повреждение имущества" Уголовного кодекса Республики Беларусь.
"Согласно материалам дела неизвестные с октября 2020 года по 5 марта 2021 года на строительном объекте ОАО "Нафтан" в Новополоцке повредили 17 кабелей электрического обогрева с рабочим напряжением в 380 В", – сообщили Sputnik в пятницу в областной прокуратуре.
Было установлено, что злоумышленники забили внутрь изоляции и медных жил металлические предметы, похожие на гвозди.
Предприятию причинен ущерб в значительном размере на сумму не менее 4675 рублей (161 базовая величина).
Уголовное дело для организации расследования направлено в управление Следственного комитета по Витебской области.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Было установлено, что злоумышленники забили внутрь изоляции и медных жил металлические предметы, похожие на гвозди.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)