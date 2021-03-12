Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 мар – Sputnik. Прокурор Витебской области Вадим Сущинский возбудил уголовное дело по факту умышленного повреждения имущества ОАО "Нафтан", сообщили в прокуратуре Витебской области.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 218 "Умышленные уничтожение либо повреждение имущества" Уголовного кодекса Республики Беларусь.

"Согласно материалам дела неизвестные с октября 2020 года по 5 марта 2021 года на строительном объекте ОАО "Нафтан" в Новополоцке повредили 17 кабелей электрического обогрева с рабочим напряжением в 380 В", – сообщили Sputnik в пятницу в областной прокуратуре.

Было установлено, что злоумышленники забили внутрь изоляции и медных жил металлические предметы, похожие на гвозди.

Предприятию причинен ущерб в значительном размере на сумму не менее 4675 рублей (161 базовая величина).

Уголовное дело для организации расследования направлено в управление Следственного комитета по Витебской области.