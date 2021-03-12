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Умер один из пострадавших в лобовом ДТП под Несвижем
13.03.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 мар – Sputnik. Один из пострадавших в лобовом ДТП в Несвижском районе умер в больнице, сообщили в Следственном комитете Беларуси.
"По информации следствия, в больнице от полученных травм скончался 54-летний пассажир автомобиля Fiat", – сказали в СК.
Там также отметили, что еще пятеро пострадавших сейчас находятся в учреждении здравоохранения, им оказывается необходимая помощь.
По факту ДТП уже возбуждено дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть). Следователи просят граждан, которые стали очевидцами аварии, позвонить в Несвижский райотдел СК по телефону: (01770) 5-15-71.
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Следователи уже возбудили по факту аварии уголовное дело и сейчас ищут очевидцев смертельного ДТП.
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