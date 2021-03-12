Умер один из пострадавших в лобовом ДТП под Несвижем

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 мар – Sputnik. Один из пострадавших в лобовом ДТП в Несвижском районе умер в больнице, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

Авария произошла утром пятницы 12 марта возле деревни Панютичи: столкнулись микроавтобус Mercedes и Fiat. Водитель последнего автомобиля обгонял фуру, а бус, чтобы не столкнуться с ним, съехал на обочину, но затем оказался на встречке. В больницу с места ДТП доставили шесть человек.

"По информации следствия, в больнице от полученных травм скончался 54-летний пассажир автомобиля Fiat", – сказали в СК.

Там также отметили, что еще пятеро пострадавших сейчас находятся в учреждении здравоохранения, им оказывается необходимая помощь.

По факту ДТП уже возбуждено дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть). Следователи просят граждан, которые стали очевидцами аварии, позвонить в Несвижский райотдел СК по телефону: (01770) 5-15-71.

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