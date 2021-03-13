Российский самолет экстренно сел из-за отказа двигателя

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 мар – Sputnik. Самолет А-321 авиакомпании S7 совершил экстренную посадку в аэропорту Тюмени из-за отказа двигателя, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Лайнер выполнял рейс из Новосибирска в Москву. На борту самолета находились 197 пассажиров, в том числе семь детей. В какой-то момент у самолета отказал один из двигателей.

"Предварительная причина посадки воздушного судна – отказ второго двигателя. Посадка произведена в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Прокуратура проводит проверку по данному факту. Также обстоятельства вынужденной посадки выясняют следователи Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

Отмечается, что борт уже вылетел в Москву.