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Российский самолет экстренно сел из-за отказа двигателя

13.03.2021 09:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 мар – Sputnik. Самолет А-321 авиакомпании S7 совершил экстренную посадку в аэропорту Тюмени из-за отказа двигателя, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Лайнер выполнял рейс из Новосибирска в Москву. На борту самолета находились 197 пассажиров, в том числе семь детей. В какой-то момент у самолета отказал один из двигателей.

"Предварительная причина посадки воздушного судна – отказ второго двигателя. Посадка произведена в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Прокуратура проводит проверку по данному факту. Также обстоятельства вынужденной посадки выясняют следователи Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

Отмечается, что борт уже вылетел в Москву.

 
Теги: Минск
 
 
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Расследованием инцидента занимаются прокуратура и следователи; к счастью, в результате происшествия никто не пострадал.
 
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