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Власти выплатят семье убитого Флойда 27 млн долларов
13.03.2021 11:49 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 мар – Sputnik. Власти американского города Миннеаполис выплатят 27 миллионов долларов компенсации семье убитого афроамериканца Джорджа Флойда, сообщает NBC.
Накануне городской совет провел закрытое заседание, на котором единогласно было принято решение о выплате многомиллионой компенсации.
Адвокат семьи погибшего Джорджа Флойда Бенджамин Крамп подчеркнул, что "это наиболее крупная сумма, о возмещении которой удавалось договориться до начала судебного разбирательства по делу о смерти темнокожего".
Родственники убитого Флойда
По информации СМИ, в случае рассмотрения иска в суде присяжных городу грозили потенциально намного большие штрафы, чем сумма, за которую урегулирован иск. Вместе с тем, достижение договоренности о сумме компенсации, скорее всего, не повлечет за собой прекращения судебного процесса.
Флойд умер после того, как при его задержании в Миннеаполисе 25 мая 2020 года полицейский Дерек Шовин применил жесткий удушающий прием. 26 мая всех четырех стражей порядка, которые участвовали в аресте афроамериканца, уволили.
© REUTERS / ERIC MILLER
В отношении Шовина начато судебное разбирательство – он обвиняется в непредумышленном убийстве. Бывшему полицейскому грозит 25 лет тюрьмы. В четверг суд разрешил вновь предъявить ему также обвинения в убийстве второй степени, за которое предусмотрено наказание в виде тюремного заключения продолжительностью до 40 лет.
Трем другим бывшим полицейским инкриминируются, в частности, преступная халатность, пособничество и подстрекательство к убийству, а также пособничество в непредумышленном убийстве.
Гибель Флойда при задержании спровоцировала
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Параллельно суд рассматривает дело против бывшего полицейского Дерека Шовина, обвиняемого в убийстве Джорджа Флойда.
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