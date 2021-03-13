Власти выплатят семье убитого Флойда 27 млн долларов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 мар – Sputnik. Власти американского города Миннеаполис выплатят 27 миллионов долларов компенсации семье убитого афроамериканца Джорджа Флойда, сообщает NBC.

Накануне городской совет провел закрытое заседание, на котором единогласно было принято решение о выплате многомиллионой компенсации.

Адвокат семьи погибшего Джорджа Флойда Бенджамин Крамп подчеркнул, что "это наиболее крупная сумма, о возмещении которой удавалось договориться до начала судебного разбирательства по делу о смерти темнокожего".

Родственники убитого Флойда обратились в суд с иском к властям города и четырем экс-сотрудникам полиции с требованием выплатить компенсацию в июле прошлого года. Размер компенсации должен был определить суд.

По информации СМИ, в случае рассмотрения иска в суде присяжных городу грозили потенциально намного большие штрафы, чем сумма, за которую урегулирован иск. Вместе с тем, достижение договоренности о сумме компенсации, скорее всего, не повлечет за собой прекращения судебного процесса.

Флойд умер после того, как при его задержании в Миннеаполисе 25 мая 2020 года полицейский Дерек Шовин применил жесткий удушающий прием. 26 мая всех четырех стражей порядка, которые участвовали в аресте афроамериканца, уволили.

В отношении Шовина начато судебное разбирательство – он обвиняется в непредумышленном убийстве. Бывшему полицейскому грозит 25 лет тюрьмы. В четверг суд разрешил вновь предъявить ему также обвинения в убийстве второй степени, за которое предусмотрено наказание в виде тюремного заключения продолжительностью до 40 лет.

Трем другим бывшим полицейским инкриминируются, в частности, преступная халатность, пособничество и подстрекательство к убийству, а также пособничество в непредумышленном убийстве.

Гибель Флойда при задержании спровоцировала массовые протесты и беспорядки во многих городах США . Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.