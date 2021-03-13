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В районе аэропорта Алматы упал самолет: есть погибшие
13.03.2021 17:13 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 мар – Sputnik. В районе аэропорта города Алматы разбился военный самолет Ан-26, сообщила пресс-служба МЧС Казахстана.
© Photo : Ejército del Aire Ministerio de Defensa, España
"По предварительным данным, четыре человека погибли, двое пострадавших направлены ближайшую в больницу Илийского района", - уточнили спасатели.
На месте авиационной катастрофы работают десять реанимационных бригад скорой помощи, а также спасатели и пожарные расчеты.
По информации МЧС Казахстана, диспетчерская служба аэропорта Алматы сообщила, что военный самолет Ан-26, следовавший по маршруту Нур-Султан – Алматы пропал с радаров и совершил аварийную посадку. Прибывшие на место пожарные расчеты сумели ликвидировать возгорание.
Двое человек, которые пострадали в результате авиационной катастрофы военного самолета, в настоящий момент находятся в реанимационном отделении.
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Военный самолет в начале пропал с радаров диспетчеров аэропорта Алматы, а затем был вынужден совершить аварийную посадку.
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