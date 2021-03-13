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В районе аэропорта Алматы упал самолет: есть погибшие

13.03.2021 17:13 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 мар – Sputnik. В районе аэропорта города Алматы разбился военный самолет Ан-26, сообщила пресс-служба МЧС Казахстана. 

© Photo : Ejército del Aire Ministerio de Defensa, España
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"По предварительным данным, четыре человека погибли, двое пострадавших направлены ближайшую в больницу Илийского района", - уточнили спасатели.

На месте авиационной катастрофы работают десять реанимационных бригад скорой помощи, а также спасатели и пожарные расчеты.

По информации МЧС Казахстана, диспетчерская служба аэропорта Алматы сообщила, что военный самолет Ан-26, следовавший по маршруту Нур-Султан – Алматы пропал с радаров и совершил аварийную посадку. Прибывшие на место пожарные расчеты сумели ликвидировать возгорание.

Двое человек, которые пострадали в результате авиационной катастрофы военного самолета, в настоящий момент находятся в реанимационном отделении.

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Теги: Минск
 
 
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Военный самолет в начале пропал с радаров диспетчеров аэропорта Алматы, а затем был вынужден совершить аварийную посадку.
 
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