В районе аэропорта Алматы упал самолет: есть погибшие

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 мар – Sputnik. В районе аэропорта города Алматы разбился военный самолет Ан-26, сообщила пресс-служба МЧС Казахстана.

"По предварительным данным, четыре человека погибли, двое пострадавших направлены ближайшую в больницу Илийского района", - уточнили спасатели.

На месте авиационной катастрофы работают десять реанимационных бригад скорой помощи, а также спасатели и пожарные расчеты.

По информации МЧС Казахстана, диспетчерская служба аэропорта Алматы сообщила, что военный самолет Ан-26, следовавший по маршруту Нур-Султан – Алматы пропал с радаров и совершил аварийную посадку. Прибывшие на место пожарные расчеты сумели ликвидировать возгорание.

Двое человек, которые пострадали в результате авиационной катастрофы военного самолета, в настоящий момент находятся в реанимационном отделении.

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