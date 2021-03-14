|
Беспорядки в Бельгии: пострадали 11 полицейских
14.03.2021 09:46 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 мар – Sputnik. Массовые беспорядки, которые переросли в столкновения с полицией и погромы, произошли в субботу в бельгийском Льеже.
В общей сложности в них приняли участие несколько сотен человек.
Причиной для акции Black Lives Matter стало распространившееся в сети видео, на котором правоохранители жестко задерживают девушку африканского происхождения.
Изначально начавшаяся как мирная, вскоре акция перешла в беспорядки. По данным телеканала RTBF, протестующие нападали на сотрудников полиции, забрасывали камнями здание полицейского участка, а также автомобили полиции.
На многочисленных видео, размещенных в интернете, можно увидеть, как они громят витрины магазинов и забрасывают правоохранителей различными предметами.
Для разгона толпы были применены водометы и слезоточивый газ.
Что такое Black Lives Matter
Движение Black Lives Matter ("Жизни черных имеют значение") выступает за прекращение финансирования полиции и борется за расовую справедливость, организуя и проводя погромы. Выступления под этими лозунгами начались в городах США, а затем и других странах.
Причиной для протестов и беспорядков стала гибель в Миннеаполисе от рук полицейского афроамериканца Джорджа Флойда в мае 2020 года. Он погиб в результате задержания полицейскими, когда один из них навалился ему коленом на шею.
Движение Black Lives Matter было
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Акция протестов Black Lives Matter переросла в погромы – против участников были применены водометы и слезоточивый газ.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)