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Беспорядки в Бельгии: пострадали 11 полицейских

14.03.2021 09:46 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 мар – Sputnik. Массовые беспорядки, которые переросли в столкновения с полицией и погромы, произошли в субботу в бельгийском Льеже.

В общей сложности в них приняли участие несколько сотен человек.

Причиной для акции Black Lives Matter стало распространившееся в сети видео, на котором правоохранители жестко задерживают девушку африканского происхождения.

Изначально начавшаяся как мирная, вскоре акция перешла в беспорядки. По данным телеканала RTBF, протестующие нападали на сотрудников полиции, забрасывали камнями здание полицейского участка, а также автомобили полиции.

На многочисленных видео, размещенных в интернете, можно увидеть, как они громят витрины магазинов и забрасывают правоохранителей различными предметами.

Для разгона толпы были применены водометы и слезоточивый газ.

Что такое Black Lives Matter

Движение Black Lives Matter ("Жизни черных имеют значение") выступает за прекращение финансирования полиции и борется за расовую справедливость, организуя и проводя погромы. Выступления под этими лозунгами начались в городах США, а затем и других странах.

Причиной для протестов и беспорядков стала гибель в Миннеаполисе от рук полицейского афроамериканца Джорджа Флойда в мае 2020 года. Он погиб в результате задержания полицейскими, когда один из них навалился ему коленом на шею.

Движение Black Lives Matter было выдвинуто на Нобелевскую премию мира 2021 года.

 
Теги: Минск
 
 
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Акция протестов Black Lives Matter переросла в погромы – против участников были применены водометы и слезоточивый газ.
 
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