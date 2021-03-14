Крушение самолета в Казахстане: что известно о выживших

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 мар – Sputnik. Два человека выжили при падении самолета Ан-26 возле аэропорта Алматы в субботу, об этом сообщает Sputnik Казахстан.

Военный самолет, направлявшийся по маршруту Нур-Султан – Алматы, пропал с радаров возле аэропорта. На борту находилось шесть военнослужащих.

Воздушное судно совершило аварийную посадку и загорелось. На место ЧП прибыли сотрудники МЧС и реанимационные бригады, спасательные работы проводились до поздней ночи.

Sputnik Автомобиль МЧС Казахстана на месте крушения военно-транспортного самолета Ан-26 в аэропорту Алматы

Возгорание удалось потушить. В результате аварийной посадки погибли четыре человека погибли, двое пострадали – они были направлены в реанимацию. По данным медиков, они находятся в тяжелом состоянии, принимаются все меры для спасения жизни пострадавших.

"У одного пациента черепно-мозговая травма (чмт), травма грудной клетки, перелом четвертого пальца, термический ожог туловища обеих верхних конечностей площадью до 50% третьей степени. У второго пациента чмт, термический ожог туловища обеих верхних конечностей до 30% 2-3 степени, открытый перелом костей левой голени, травма грудной клетки и перелом ребер", - рассказали в медучреждении.

Проводится расследования причин крушения, рассматриваются три основные версии: погодные условия, техническую неисправность и человеческий фактор.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил свои соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

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