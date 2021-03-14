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Крушение самолета в Казахстане: что известно о выживших
14.03.2021 09:46 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 мар – Sputnik. Два человека выжили при
Военный самолет, направлявшийся по маршруту Нур-Султан – Алматы, пропал с радаров возле аэропорта. На борту находилось шесть военнослужащих.
Воздушное судно совершило аварийную посадку и загорелось. На место ЧП прибыли сотрудники МЧС и реанимационные бригады, спасательные работы проводились до поздней ночи.
Sputnik
Автомобиль МЧС Казахстана на месте крушения военно-транспортного самолета Ан-26 в аэропорту Алматы
Возгорание удалось потушить. В результате аварийной посадки погибли четыре человека погибли, двое пострадали – они были направлены в реанимацию. По данным медиков, они находятся в тяжелом состоянии, принимаются все меры для спасения жизни пострадавших.
"У одного пациента черепно-мозговая травма (чмт), травма грудной клетки, перелом четвертого пальца, термический ожог туловища обеих верхних конечностей площадью до 50% третьей степени. У второго пациента чмт, термический ожог туловища обеих верхних конечностей до 30% 2-3 степени, открытый перелом костей левой голени, травма грудной клетки и перелом ребер", - рассказали в медучреждении.
Проводится расследования причин крушения, рассматриваются три основные версии: погодные условия, техническую неисправность и человеческий фактор.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил свои соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
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Военный самолет пропал с радаров при захода на посадку – на борту воздушного судна находилось шесть человек.
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