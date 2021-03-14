ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Козловой кран упал на железнодорожные пути в Минске

14.03.2021 10:27 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 мар – Sputnik. Неэксплуатируемый козловый кран упал на железнодорожной станции "Минск - Восточный", об этом сообщили в МЧС Беларуси.

Инцидент произошел в 17:30, когда производился демонтаж крана КК-12,5 на территории ОАО "МЗОР". Кран 1980 года выпуска, который уже не эксплуатировался, упал на главный путь станции на улице Октябрьской.

МЧС было вызвано в 17:40. К 20:30 железнодорожные пути были освобождены от упавших конструкций, также проведена диагностика полотна.

Из-за ЧП произошла задержка в движении нескольких поездов – нарушение графика для двух пассажирских электропоездов составило до девяти минут, для двух грузовых — до 3 часов 7 минут.

"В результате происшествия были повреждены 5 м.п. оптоволоконного кабеля и 10 м.п. металлического забора ОАО "МЗОР", - рассказали в МЧС.

В результате случившегося никто не пострадал. Причину инцидента установят эксперты, в настоящее время рассматривается нарушения проектно-производственных работ.

Напомним, что ранее в Лиде поезд столкнулся с бетонным столбом, лежащим на железнодорожных путях. В результате случившегося пассажиры не пострадали, через некоторое время поезд проследовал далее по маршруту. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Читайте также:

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из-за инцидента произошла задержка в расписании движения нескольких пассажирских и грузовых поездов.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Беспорядки в Бельгии: пострадали 11 полицейских
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

13.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.03.2021
Салiдарнасць

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by