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Козловой кран упал на железнодорожные пути в Минске
14.03.2021 10:27 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 мар – Sputnik. Неэксплуатируемый козловый кран упал на железнодорожной станции "Минск - Восточный", об этом сообщили в МЧС Беларуси.
Инцидент произошел в 17:30, когда производился демонтаж крана КК-12,5 на территории ОАО "МЗОР". Кран 1980 года выпуска, который уже не эксплуатировался, упал на главный путь станции на улице Октябрьской.
МЧС было вызвано в 17:40. К 20:30 железнодорожные пути были освобождены от упавших конструкций, также проведена диагностика полотна.
Из-за ЧП произошла задержка в движении нескольких поездов – нарушение графика для двух пассажирских электропоездов составило до девяти минут, для двух грузовых — до 3 часов 7 минут.
"В результате происшествия были повреждены 5 м.п. оптоволоконного кабеля и 10 м.п. металлического забора ОАО "МЗОР", - рассказали в МЧС.
В результате случившегося никто не пострадал. Причину инцидента установят эксперты, в настоящее время рассматривается нарушения проектно-производственных работ.
Напомним, что ранее в Лиде
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Из-за инцидента произошла задержка в расписании движения нескольких пассажирских и грузовых поездов.
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