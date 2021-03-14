Козловой кран упал на железнодорожные пути в Минске

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 мар – Sputnik. Неэксплуатируемый козловый кран упал на железнодорожной станции "Минск - Восточный", об этом сообщили в МЧС Беларуси.

Инцидент произошел в 17:30, когда производился демонтаж крана КК-12,5 на территории ОАО "МЗОР". Кран 1980 года выпуска, который уже не эксплуатировался, упал на главный путь станции на улице Октябрьской.

МЧС было вызвано в 17:40. К 20:30 железнодорожные пути были освобождены от упавших конструкций, также проведена диагностика полотна.

Из-за ЧП произошла задержка в движении нескольких поездов – нарушение графика для двух пассажирских электропоездов составило до девяти минут, для двух грузовых — до 3 часов 7 минут.

"В результате происшествия были повреждены 5 м.п. оптоволоконного кабеля и 10 м.п. металлического забора ОАО "МЗОР", - рассказали в МЧС.

В результате случившегося никто не пострадал. Причину инцидента установят эксперты, в настоящее время рассматривается нарушения проектно-производственных работ.

Напомним, что ранее в Лиде поезд столкнулся с бетонным столбом , лежащим на железнодорожных путях. В результате случившегося пассажиры не пострадали, через некоторое время поезд проследовал далее по маршруту. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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