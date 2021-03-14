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В лифте поликлиники в Осиповичах застряли пенсионеры. После спасения мужчине потребовалась госпитализация

14.03.2021 11:21 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В субботу в Осиповичах в кабине лифта районной поликлиники застряла пара. Вызволяли их спасатели — мужчине срочно понадобилась медицинская помощь, из поликлиники его сразу перевели в больницу, сообщает пресс-служба МЧС.

13 марта в 11.01 в МЧС поступило сообщение о том, что в городской поликлинике в лифте оказались заблокированы супруги-пенсионеры. Помощь спасателей требовалась немедленно — мужчине в лифте была срочно нужна медицинская помощь.

Двери кабины лифта вскрыли при помощи ручного аварийно-спасательного инструмента и передали пострадавших персоналу поликлиники.

Бригадой скорой медицинской помощи пенсионеры были доставлены больницу. Мужчине понадобилась госпитализация.

 
 
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Бригадой скорой медицинской помощи пенсионеры были доставлены больницу. Мужчине понадобилась госпитализация.
 
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