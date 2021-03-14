|
В Мьянме полицейские снова расстреляли мирных протестующих
14.03.2021 17:47 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 мар ― Sputnik. В Мьянме продолжаются массовые акции протеста населения против военного переворота, 13 марта для разгона манифестантов полиция применила огнестрельное оружие, сообщает
По данным, которые приводит телеканал, погибли по меньшей мере 7 человек. Всего же жертвами полицейского насилия с момента начала протесов стали как минимум 70 человек, тысячи пострадавших.
В воскресенье, 14 марта, в городе Мандалае состоялись похороны одного из протестующих, который был застрелен силовиками. Митингующие проводили мирную сидячую забастовку. По ним был открыт огонь на поражение. Применялось боевое оружие. Только в той акции погибло 4 демонстранта.
Массовые беспорядки в Мьянме
Массовые протесты в стране начались после военного переворот, который произошел 1 февраля 2021 года.
В настоящее время под арестом находятся некоторые депутаты и функционеры партии "Национальная лига за демократию", а также свергнутый президент Мьянмы У Вин Мьинт и государственный советник Аун Сан Су Чжи. Военные объяснили свои действия предполагаемой фальсификацией результатов выборов в прошлом году.
Протестующие в разных городах страны требуют немедленно освободить арестованных. Медики, преподаватели, госслужащие и сотрудники предприятий объявляют массовые забастовки. Они не согласны с положением дел в стране и выступают против государственного переворота.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За последние сутки погибли по меньшей мере 7 человек, все они принимали участие в сидячих забастовках.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)